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Легализация криптовалют упростит финансирование стартапов

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Легализация криптовалют упростит финансирование стартапов
Еще в 2014 году Центробанк России заявил, что криптовалюта Bitcoin обладает всеми признаками финансовых пирамид. И основной признак, который указал Центробанк это то, что Bitcoin не обеспечен ничем материальным, в отличии от тех же акций, которые обеспечены активами предприятий, а только обеспечен трудом майнеров. С тех пор вопрос правового статуса и применения в России криптовалют, в том числе Bitcoin, не решен на законодательном уровне и до сих пор остается в подвешенном состоянии. Более того представители Правительства и Центробанка не однократно заявляли, что Bitcoin трудно контролировать, что часто это криптовалюта, так же как и другие аналогичные криптовалюты используются для финансирования преступности, наркомафии, банд-фармирований, его используют мошенники и вымогатели разного уровня, также как криптовалюты используются для отмыва и легализации денежных средств.

И если во многих других странах, в том числе в Японии и США Bitcoin предпочитают контролировать, то в России правовой статус Bitcoin и других криптовалют пока еще не определен.

Вопросы применения и широкого использования различных криптовалют был открыт и широко обсуждался и на проводимом в Санкт-Петербурге международном финансовом форуме.

По мнению члена наблюдательного совета фонда Ethereum Владислава Мартынова использование криптовалют очень удобно и выгодно для финансирования российских стартапов. По его мнению это намного проще и выгодней, чем прямое государственное финансирование.

Легализация криптовалют, а также внедрение и использование собственной российской криптовалюты снизит финансовую безопасность России. Предприятия и лица, использующие криптовалюту не будут зависеть от банковской системы SWIFT и платежных систем, платежи будут более прозрачными и открытыми. Китай и другие страны мира уже пошли по пути развития и использования собственных криптовалют.

Создатель и разработчик Ethereum Виталиком Бутериным встретился с Президентом России Владимиром Путиным на его встрече с крупными представителями бизнеса во время Санкт-Петербургского экономического форума.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...eum-1002065207

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5933e7a968cbc
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