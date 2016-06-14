Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Swiss Credit - swisscredit.com РЕФБЕК 100%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:34
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.03.2017
Сообщений: 178
Благодарностей: 56
УГ: 0
КП: 0.067
Swiss Credit - swisscredit.com РЕФБЕК 100%
Предлагаю возврат 100% реферальных в проекте Swiss Credit

Рефбек 100% cо всех депозитов - 8%

Тема проекта на форуме

Условия получения рефбека, Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно получить написав в ЛС на форуме или перейти по реф ссылке находящейся в моей подписи.


Важно!!!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), а если зашли, то нужно удалить старые куки. Как это сделать можно найти погуглив. Будьте внимательны!!!

2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, напишите ваше имя внутри системы, сумму вклада, название проекта на платформе и номер кошелька для выплаты рефбека.

3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!

4. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут.

5. Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "СКАМА" проэкта,выплачиватся не будут.
__________________
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Рефбек 100% в проекте Swiss Credit
Последний раз редактировалось Starec; Сегодня в 14:36.
Starec на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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