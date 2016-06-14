Swiss Credit - swisscredit.com РЕФБЕК 100%

Предлагаю возврат 100% реферальных в проекте Swiss Credit
Рефбек 100% cо всех депозитов - 8%
Тема проекта на форуме
Условия получения рефбека, Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно получить написав в ЛС на форуме или перейти по реф ссылке находящейся в моей подписи.
Важно!!!
Если вы хотите стать моим рефералом, но заходили на сайт проекта по другим ссылкам (из тем на форумах, мониторов, писем, и т.д.), а если зашли, то нужно удалить старые куки. Как это сделать можно найти погуглив. Будьте внимательны!!!
2. После вклада заказываете рефбек в данной теме, напишите ваше имя внутри системы, сумму вклада, название проекта на платформе и номер кошелька для выплаты рефбека.
3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня(с номером транзакции).А так же оставить свой отзыв!
4. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада, заявки оставленные позже этого срока обрабатываться не будут.
5. Реферальные комиссии не полученые мною в следствии "СКАМА" проэкта,выплачиватся не будут.