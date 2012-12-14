veranika55 Профессионал

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Голикова поведала о парадоксе госкорпораций



В российском бюджете не хватает средств на формирование расходной части бюджета. Расходы бюджета превышают доходную статью поступлений. Накопленные во время высоких цен на нефть резервы начинают постепенно сокращаться. Из-за веденных против России санкций, страна потеряла доступ к дешевым западным кредитам и вынуждена продолжать выпускать долговые евробонды с процентными ставками, которые в 10 раз превосходят то, что предлагают на западе. Да такие евробонды очень выгодны иностранный инвесторам. Но выгодны ли они России. Брать в долг под такие проценты. Или Правительство России надеется, что со временем цена на нефть поднимется и вернется к своим прежним отметкам или даже выше.



Не смотря на то, что денег из бюджета не хватает на все и расходы уже на протяжении трех лет подряд превышают доходы, Правительство России из года в год финансирует и поддерживает государственные корпорации, многие из которых убыточны.



По словам Председателя счетной палаты Татьяны Голиковой, ежегодно Правительство России перечисляет в различные государственные корпорации порядком 460 - 500 миллиардов рублей бюджетных средств. Всего за последние пять шесть лет государственным корпорациям было выделено порядком пяти триллионов рублей. При этом как отметила Голикова, государственные программы, реализуемые государственными корпорациями не смотря на столько большие вложения часто бывают не эффективными. Проще говоря, государственные корпорации работают себе в убыток, компенсируя огромные свои убытки очередными траншами - подпидками из бюджета. И если бы частная компания в таком случае просто бы обанкротилась, так как ни один хозяин не будет долго финансировать убыточное мероприятие, видя как оно высасывает все его сбережения, то государство может позволить себе такую роскошь: на протяжении долгих лет финансировать программы, которые не приносят должного результата.



По словам Голиковой очень трудно отследить эффективность расходования государственных средств, так как в ведении государственных корпораций находится большое количество акционерных обществ, которые уже не подконтрольны Правительству и вне достигаемости Счетной Палаты. Проще говоря, бюджетные средства уходят в неизвестном направлении и там теряются.



Согласно все тем же заявлениям Голиковой "потерянными" и неэффективно используемыми оказалось в 2015 году 440 миллиардов рублей (в то время как в год на финансирование гос.корпораций выделяется от 460 миллиардов рублей). Из этих денег 69 миллиардов составили нарушения в сфере инвестирования, то есть гос.корпорации не туда вкладывали деньги, 48 миллиардов потеряно из-за неэффективного использования имущества и 39 миллиардов - нарушения в сфере закупок.



По материалам

https://lenta.ru/news/2017/06/03/golikova/



https://text.ru/antiplagiat/5933e188cdfcf В российском бюджете не хватает средств на формирование расходной части бюджета. Расходы бюджета превышают доходную статью поступлений. Накопленные во время высоких цен на нефть резервы начинают постепенно сокращаться. Из-за веденных против России санкций, страна потеряла доступ к дешевым западным кредитам и вынуждена продолжать выпускать долговые евробонды с процентными ставками, которые в 10 раз превосходят то, что предлагают на западе. Да такие евробонды очень выгодны иностранный инвесторам. Но выгодны ли они России. Брать в долг под такие проценты. Или Правительство России надеется, что со временем цена на нефть поднимется и вернется к своим прежним отметкам или даже выше.Не смотря на то, что денег из бюджета не хватает на все и расходы уже на протяжении трех лет подряд превышают доходы, Правительство России из года в год финансирует и поддерживает государственные корпорации, многие из которых убыточны.По словам Председателя счетной палаты Татьяны Голиковой, ежегодно Правительство России перечисляет в различные государственные корпорации порядком 460 - 500 миллиардов рублей бюджетных средств. Всего за последние пять шесть лет государственным корпорациям было выделено порядком пяти триллионов рублей. При этом как отметила Голикова, государственные программы, реализуемые государственными корпорациями не смотря на столько большие вложения часто бывают не эффективными. Проще говоря, государственные корпорации работают себе в убыток, компенсируя огромные свои убытки очередными траншами - подпидками из бюджета. И если бы частная компания в таком случае просто бы обанкротилась, так как ни один хозяин не будет долго финансировать убыточное мероприятие, видя как оно высасывает все его сбережения, то государство может позволить себе такую роскошь: на протяжении долгих лет финансировать программы, которые не приносят должного результата.По словам Голиковой очень трудно отследить эффективность расходования государственных средств, так как в ведении государственных корпораций находится большое количество акционерных обществ, которые уже не подконтрольны Правительству и вне достигаемости Счетной Палаты. Проще говоря, бюджетные средства уходят в неизвестном направлении и там теряются.Согласно все тем же заявлениям Голиковой "потерянными" и неэффективно используемыми оказалось в 2015 году 440 миллиардов рублей (в то время как в год на финансирование гос.корпораций выделяется от 460 миллиардов рублей). Из этих денег 69 миллиардов составили нарушения в сфере инвестирования, то есть гос.корпорации не туда вкладывали деньги, 48 миллиардов потеряно из-за неэффективного использования имущества и 39 миллиардов - нарушения в сфере закупок.По материалам

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