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Крупнейший онлайн-брокер Великобритании начнет инвестировать в биткоин

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Крупнейший онлайн-брокер Великобритании начнет инвестировать в биткоин

Британская инвестиционная онлайн-платформа Hargreaves Lansdown, под управлением которой находится портфель на £70 млрд, позволит клиентам вкладываться в биткоин.

Для этого британский брокер откроет доступ к шведскому инвестиционному фонду XBT Provider, который в 2016 году запустил подкрепленный биткоином инструмент на регулируемой бирже, так называемую биржевую индексную облигацию (ETN). Под управлением XBT Provider находится два таких инструмента — Bitcoin Traker One и Bitcoin Tracker Euro.

Возможность инвестировать в криптовалютные ETN была открыта в ответ на многочисленные просьбы клиентов, сообщил Дэнни Кокс из Hargreaves в разговоре с изданием The Telegraph. Теперь клиенты британского онлайн-брокера смогут инвестировать в биткоин-облигации со счета своей личной инвестиционной пенсии (Sipp) или с обычного брокерского счета.

«Мы предлагаем эту опцию для инвесторов, которые стремятся самостоятельно определять свою стратегию инвестирования», — заявил представитель Hargreaves

876 тыс. клиентов британской Hargreaves Lansdown теперь смогут приобретать инструменты XBT Provider, привязанные к цене биткоина и номинированные в американских долларах. Шведский инвестфонд также выпускает ценные бумаги ("синтетические сертификаты"), номинированные в шведских кронах и привязанные к курсу токена Ethereum.

XBT Provider напоминает о высоких рисках, сопряженных с инвестициями в эти инструменты:

«Стоимость и любая сумма, подлежащая выплате по сертификатам, будет сильно зависеть от курсов биткоина и доллара США/кроны. Таким образом, инвестиции в сертификаты, вероятно, будут сильно изменчивыми и, следовательно, рискованными».

Ранее Hargreaves открыл доступ к инвестированию в ценные бумаги другого биткоин-фонда, Bitcoin Investment Trust, стоимость которого составляет $389 млн. Управлением Bitcoin Investment Trust занимается Grayscale Investments, подразделение нью-йоркской Digital Currency Group.

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