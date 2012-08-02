Все голландские поезда питаются с помощью ветроэнергетики

К 2020 году голландские поезда должны были перейти на питание с помощью возобновляемых источников энергии. Но чиновникам удалось достигнуть желаемой цели уже сегодня. Согласно отчету, с января 2017 года все поезда общественного пользования питаются с помощью энергии, полученной из возобновляемых источников — установок ветроэнергетики. Историческая земля с большим количеством ветряных мельниц стала мировым лидером ветряной энергетики.
Согласно данным DutchNews.nl, сейчас в Нидерландах насчитывается больше 2,200 рабочих ветряных установок
. Мощности, вырабатываемой ветряными мельницами, хватает для энергоснабжения 2,4 млн домов. Для питания электропоездов необходимо 1,2 млрд КВт*ч энергии в год
, что эквивалентно общему количеству энергии в каждом доме Амстердаме, столицы Нидерландов. Для достижения цели правительство сотрудничало с компанией Eneco, голландским поставщиком устойчивой энергии. Управляющий партнер Eneco Мишель Керхоф заявил: «Контракт и партнерство с правительством уникальны из-за того, что целый сектор промышленности сократит выброс CO2 в окружающую среду, что послужит хорошим примером для других отраслей».
В Нидерландах стремительно развивается ветроэнергетика, а страны во всем мире наращивают производство возобновляемой энергии. Еще в августе правительство Шотландии сообщило, что ветряные электростанции смогли выработать и покрыть 106% всех энергетических потребностей страны
. К 2020 году страна планирует полностью избавиться от выбросов углерода в окружающую среду. Для реализации своей цели Шотландия будет инвестировать в строительство и развитие приливной энергетики.
Соединенные Штаты также показывают хорошие результаты в производстве энергии с помощью ветра. По данным Американской ассоциации ветроэнергетики, в США работает более 48,800 турбин, которые выработали 73,992 МВт в 2015 году. Хотя американские показатели затмевают результаты других стран, спрос на такую энергию здесь значительно выше.
Мир находится на экваторе революции в сфере чистой электроэнергии. В некоторых исследованиях предполагается, что к 2050 году многие страны, в том числе и Соединенные Штаты, смогут полностью удовлетворять энергетические запросы с помощью возобновляемых источников энергии.
Перевод специально для mmgp.ru
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