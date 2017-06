Naale Топ Мастер

Infinitia - infinitia.net Я не админ!







Принимает:BTC,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: InfinitIa



Планы nvestment Начисление в рабочие дни 2,88%; Начисление по выходным дням 1.88% на всю жизнь



Минимальный вклад $8



Рефские до 3 уровня: 8% - 4% -1%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



DDoS зашита от CloudFlare



Перевод с Google:



Цитата: Мы - финансовая организация, которая принимает вклады от людей и платит фиксированный процент прибыли. Мы специализируемся на долгосрочных инвестициях в криптовалюты, поскольку это совершенно инновационный и новый рынок, и мы смогли рассчитать формулу бесконечного процента инвестиций.



Компания INFINITIA полностью занимается грамотным распределением средств в активах с использованием самых инновационных и современных технологий нашего времени, начиная с зеленых источников энергии и нанотехнологий до новейших компьютерных технологий мира. Инвестиционные планы:



Цитата: Начисление в рабочие дни 2.88%



Начисление по выходным 1,88%



Минимум Депозит $ 8. Максимум. Депозит $ 888



Мгновенные платежи! Без ограничений!



Саморазвитый скрипт



Защита от DDOS и SSL Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: The amount of 240 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U14820545.

Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 165, naale..

Date: 07:48 04.06.17.

