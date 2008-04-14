Infinitia - infinitia.net

Планы nvestment Начисление в рабочие дни 2,88%; Начисление по выходным дням 1.88% на всю жизнь
Минимальный вклад $8
Рефские до 3 уровня: 8% - 4% -1%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
DDoS зашита от CloudFlare
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Цитата:
Мы - финансовая организация, которая принимает вклады от людей и платит фиксированный процент прибыли. Мы специализируемся на долгосрочных инвестициях в криптовалюты, поскольку это совершенно инновационный и новый рынок, и мы смогли рассчитать формулу бесконечного процента инвестиций.
Компания INFINITIA полностью занимается грамотным распределением средств в активах с использованием самых инновационных и современных технологий нашего времени, начиная с зеленых источников энергии и нанотехнологий до новейших компьютерных технологий мира.