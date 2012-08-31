Евросоюз обеспечит бесплатным интернетом 8000 городов к 2020 году

Еврокомиссия договорилась с Евросоветом и Европарламентом о запуске новой инициативы WiFi4EU, согласно которой до 2020 года ЕС выделит странам-участницам союза гранты на общую сумму $134 млн для установки бесплатных точек Wi-Fi-доступа в общественных местах, сообщает The Next Web.
Как рассказал председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер еще во время первого рассмотрения инициативы в прошлом году, кампания направлена на то, чтобы «к 2020 году обеспечить каждую деревню и каждый город в Европе бесплатным беспроводным доступом в интернет».
Муниципальные образования, которые захотят установить у себя такие точки доступа, должны будут подать в Еврокомиссию заявления, после чего правительство ЕС распределит среди них гранты в виде ваучеров на покупку интернет-оборудования. В программе смогут участвовать от 6 до 8 тысяч европейских городов и поселений.