Доля Китая на мировом рыноке e-commerce достигла 39,2%

Китай по прежнему остается крупнейшим на мировом рынке e-commerce, где объем транзакции через электронные платформы достиг 26,1 трлн юаней (примерно $ 3,8 трлн) в 2016 году, что на 19,8 % больше, чем в 2015 году, сообщается в информационном бюллетене Sina со ссылкой на данные Министерства торговли Китая.
Согласно данным отчета, стоимость рынка электронной коммерции Китая на конец прошлого года составляла 39,2 процента мирового рынка, что делает его крупнейшим в мире в течение последних лет.
На рынке услуг, которые связанные с электронной торговлей, также наблюдается рост - 2,45 трлн юаней в 2016 году, что на 23,7% больше, чем в 2015 году.
В прошлом году 731 млн. китайцев использовали интернет, что составляет 53,2% всего населения КНР. С них 467 млн. сделали хоть одну покупку через интернет (63,8 процента интернет-пользователей), увеличение этого показателя составляет 12,9 процента по сравнению на конце 2015 года.
В отчете Министерство торговли Китая сказано, что 441 миллионов жителей КНР совершили покупку с помощью мобильного телефона, это 63,4 процента пользователей мобильного интернета и темп роста за год составил 29,8 процента
Взрывной рост сектора электронной коммерции в Китае за последние несколько лет был результатом скоростной экспансии рыночных площадок Taobao и Tmall от Alibaba, а также JD.com, который поддерживается другим китайским технологическим гигантом Tencent.
Одежда, товары для дома, электронные приборы, еда и напитки, цифровая продукция, мобильные телефоны, а также товары для детей - самые ходовые товары в интернет-магазинах Китая.
Специально для mmgp.ru
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