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Швейцарская фирма инвестирует $36 млн. в свою сеть украинских АЗС

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Швейцарская фирма инвестирует $36 млн. в свою сеть украинских АЗС

Согласно сообщению швейцарской Glusco Energy S. A., компании собирается потратить $36 млн. на модернизацию сети автозаправочных станций, которая принадлежит дочерней компании Глуско Украина

Уточняется, что инвестиции будут поступать траншами от швейцарского офиса компании. Инвестиционная программа, предполагающая модернизацию 127 автозаправочных комплексов по Украине, должна быть реализована до конца 2018 года. В первую очередь она коснется автозаправок Киева и Днепра.

Швейцарская компания Glusco Energy приобрела почти 150 заправок под брендом “ТНК”, сеть нефтебаз и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод у российской государственной компании “Роснефть” в 2016 году.

Сама же Glusco Energy является дочерней структурой другой швейцарской фирмы Proton Energy Group, которая принадлежит израильскому бизнесмену Нисану Моисееву.

“Глуско Украина” на сегодняшний день является эксклюзивным поставщиком сжиженного газа “Роснефти” в Украине, а также крупнейшим импортером российской компании. “Глуско Украина” занялась импортом сжиженного газа на украинский рынок после применения СБУ санкций к 16 другим компаниям-импортерам.

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