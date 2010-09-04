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Apple заплатила 70 миллиардов долларов разработчикам приложений для смартфонов

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Apple заплатила 70 миллиардов долларов разработчикам приложений для смартфонов

Согласно последним данным, App Store несмотря на меньшее количество приложений и загрузок всё ещё генерирует вдвое больше прибыли, чем Google Play. Более того, в App Store вдвое больше разработчиков, заработавших первый миллион с выпущенного приложения. На этой неделе компания Apple опубликовала отчёт, в котором рассказала, сколько денег заработали разработчики для iOS за всё время существования App Store. Напомним, что Apple представила App Store вместе с iPhone 3G и iPhone OS 2.0 в 2008 году. На момент запуска в магазине было около 500 приложений. Подробнее о том, сколько зарабатывают разработчики для iOS, читайте под катом.


За всё время существования App Store компания Apple выплатила разработчикам приложений 70 миллиардов долларов. Интересно, что в прошлом году эта цифра составляла только 50 миллиардов. Apple отмечает, что в 2016 году число загрузок приложений выросло более чем на 70%. Среди самых популярных приложений были отмечены Pokemon GO, Super Mario Run, CancerAid, SPACE by THIX, Zones for Training, Exercise Intensity, Vanido, Ace Tennis и Havenly.

Игры и развлечения по-прежнему остаются самыми кассовыми категориями App Store. При этом "Стиль жизни" и "Здоровье и фитнес" за прошедший год показали рост более чем на 70%, а самой быстрорастущей категорией является "Фото и видео" с почти 90%-м годовым ростом.

"Люди любят приложения, а наши клиенты загружают их в рекордных количествах. 70 миллиардов долларов, заработанные разработчиками, просто умопомрачительны. Мы поражены всеми замечательными новыми приложениями, которые наши разработчики создают, и не можем дождаться, чтобы увидеть их на следующей неделе на нашей всемирной конференции для разработчиков", - рассказал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по маркетингу.

Компания также отметила, что, поскольку подписки теперь открыты для разработчиков во всех 25 категориях приложений, прибыль от активных платных подписок за год выросла на 58%. Лидерами в этой области являются Netflix, Hulu, Tastemade, Over и Enlight.

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