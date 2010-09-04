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Второй смартфон от создателя Android обещает быть ещё более удивительным

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Второй смартфон от создателя Android обещает быть ещё более удивительным

Ранее на этой неделе компания Essential, основанная одним из создателей операционной системы Android Энди Рубином, представила свой первый смартфон Phone. Аппарат получился крайне интересным. Помимо топовых технических характеристик он выделяется необычным внешним видом с практически безрамочным экраном и материалами корпуса - рамой из титана и задней крышкой из керамики. Также он имеет специальные магнитные контакты для подключения внешних модулей, вроде 360-градусной камеры. Оказывается, что Essential уже планирует выпуск следующего поколения смартфона и даже поделилась некоторыми подробностями.


Многие ожидали, что Essential Phone станет первым полностью безрамочным смартфоном. В реальности у него есть нижняя рамка и небольшой вырез в верхней части дисплея под фронтальную камеру и все необходимые датчики. В ходе интервью с изданием Bloomberg Никколо Де Маси, президент и главный операционный директор компании Essential, не только подтвердил разработку следующего смартфона, но и сообщил нечто интригующее.

"Наше следующее устройство фактически закрутит все края", - заявил Никколо Де Маси.

Что именно подразумевал Никколо Де Маси - пока не ясно. Возможно, что в Essential Phone второго поколения экран будет загнут со всех четырёх сторон и у него не будет рамок.

Президент Essential не сообщил, когда именно они планируют выпустить новый смартфон.

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