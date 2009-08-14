Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 02:21
Сегодня, 01:08
#
1
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
Ssarini - Ssarini.net
Я не админ и не владелец проекта. Админа знать не знаю и вам не советую
Старт 01.06.17 Описание:
SSARINI LIMITED – инвестиционная компания, основанная на принципах максимальной открытости и честности ведения бизнеса. Начиная свою работу на инвестиционном рынке, компания SSARINI сразу поставила перед собой цель не вести рискованной инвестиционной деятельности и отказаться даже от самых выгодных инвестиционных направлений, если в них есть сколь либо значимый риск.
Наша цель – это стабильность, качество и планомерное развитие.
SSARINI LIMITED НАШЛА СВОЮ БИЗНЕС НИШУ, В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ И РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ ДОЛГАМИ.
Инвестиционные планы:
ИНВЕСТИЦИИ В МИКРОЗАЙМЫ
Инвестиционные планы с выводом депозита каждый день
11% в день на 10 дней
4.67% в день на 30 дней
3.71% в день на 45 дней
3.37% в день на 60 дней
3.23% в день на 75 дней
3.22% в день на 90 дней
ИНВЕСТИЦИИ В ВЫКУП ДОЛГА
Инвестиционные планы с бессрочным начислением прибыли.
1.1% в день
1.3% в день
1.6% в день
1.9% в день
2.2% в день
2.5% в день
Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, NixMoney, Yandex.Money, Qiwi
PS. Не смотря на то, что дизайн уже юзаный, срубить копейку все же можно. Надеюсь что в ближайшее время в проект подтянутся Бона и Ярослав Яценко со своими командами
ПРОФИТА НАМ ДРУЗЬЯ
Мой вклад:
03.06.17 22:10 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14782977 from U1****9. Batch: 178221248. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 284, millioner.
Сегодня, 01:10
#
2
Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 3,801
Благодарностей: 1,931
УГ: 2
Re: Ssarini - Ssarini.net
играл в прошлом году тут, с возвращением!
депозит
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4->U14782977. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 247, fortuna23.. Date: 21:03 03.06.17. Batch: 178218431.
Сегодня, 01:10
#
3
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Дядя Саша, а тут точно админ надёжный и проверенный? Не кинет?
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Сегодня, 01:13
#
4
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 2,891
УГ: 14
подарки
награды
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Millioner2014
основанная на принципах максимальной открытости и честности ведения бизнеса.
ТС здесь тоже самый "честный", видать большая игра будет))
Сегодня, 01:14
#
5
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
dimkaoinvest
ТС здесь тоже самый "честный"
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Сегодня, 01:15
#
6
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Дядя Саша, да ты походу не просто ТС а ещё и поэт )
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Сегодня, 01:16
#
7
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 2,891
УГ: 14
подарки
награды
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Millioner2014
Надеюсь что в ближайшее время в проект подтянутся Бона и Ярослав Яценко со своими командами
Так а это как расценивать - как плюс уже? Вроде вы их в каждой ветке гнобите))
Сегодня, 01:20
#
8
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
dimkaoinvest
как плюс уже? Вроде вы их в каждой ветке гнобите))
Да я и о вас не лестно отзываюсь, но это не мешает вам депнуть по моей реф ссылке
Сегодня, 01:23
#
9
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Millioner2014, 03.06.17 22:10 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14782977 from U1****9. Batch: 178221248. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 284, millioner.
Миллионер, а чё деп такой ущербный? Админ больше на деп не дал? Типа ты на больше не достоин? )))
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Последний раз редактировалось Good Day; Сегодня в
01:42.
Сегодня, 01:24
#
10
Топ Мастер
Имя:
Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Good Day
а чё деп такой ущербный? Админ больше на деп не дал? Типа ты на больше не достоин? )))
Исключительно на свои, больше не могу себе позволить
Сегодня, 01:26
#
11
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Millioner2014
Исключительно на свои, больше не могу себе позволить
Да не скромничай. Тебя за ноги поднять, да потрясти... с тебя керенки посыпятся. )
А тут только чирик. )
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Сегодня, 01:26
#
12
Мастер
Пол: Мужской
Адрес: Советский Союз(СССР)
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 3,181
Благодарностей: 1,180
УГ: 49
Re: Ssarini - Ssarini.net
Ба!Покойник прошлогодний воскрес
Деньжата наверна закончились!
Сегодня, 01:29
#
13
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Buffon
Покойник прошлогодний воскрес
Так мож если воскрес то святой?
Нужно депать? )
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Сегодня, 01:30
#
14
Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 3,801
Благодарностей: 1,931
УГ: 2
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Buffon
Ба!Покойник прошлогодний воскрес
Деньжата наверна закончились!
ну в прошлом году не плохо отработал, а по нынешним временам так вообще гигант)
Сегодня, 01:33
#
15
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,668
Благодарностей: 5,978
УГ: 46
Re: Ssarini - Ssarini.net
О какие люди в теме!
Надо срочно депнуть за Компанию!
Сегодня, 01:34
#
16
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Musya Rich
Надо срочно депнуть за Компанию!
Да Вы только обещаете. Нет чтобы депнуть да помочь миллионеру на новые носки. )
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Сегодня, 01:40
#
17
Интересующийся
Возраст: 22
Регистрация: 15.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
Re: Ssarini - Ssarini.net
Как получилось, что проект стартовал 01.06.2017, а видео с инструкцией выложено уже 29 июн. 2016 г.?
Депнул 10 бачей
Сегодня, 01:42
#
18
Топ Мастер
Имя:
Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,611
Благодарностей: 2,327
УГ: 2
подарки
награды
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
HiderMan12
Как получилось, что проект стартовал 01.06.2017, а видео с инструкцией выложено уже 29 июн. 2016 г.?
ну тут экономвариант все б/ушное - потому так
, веселая темка - послежу.
Сегодня, 01:45
#
19
Мастер
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
HiderMan12
Как получилось, что проект стартовал 01.06.2017, а видео с инструкцией выложено уже 29 июн. 2016 г.?
Серьёзная компания. Основательно готовилась к старту и все дела. Правильное решение. Некогда думать - депать надо! )))
__________________
Every day may not be good... but there's something good in every day
Сегодня, 01:47
#
20
Топ Мастер
Имя:
Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 2,891
УГ: 14
подарки
награды
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от
Good Day
Серьёзная компания. Основательно готовилась к старту и все дела.
Год готовили всё-таки, может присмотреться?
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Сегодня, 02:21