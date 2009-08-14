Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,400 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ssarini - Ssarini.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
Страница 1 из 2 1 2
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:08
#1
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
КП: 0.035
подарки
Ssarini - Ssarini.net
Я не админ и не владелец проекта. Админа знать не знаю и вам не советую



Старт 01.06.17

Описание:

SSARINI LIMITED – инвестиционная компания, основанная на принципах максимальной открытости и честности ведения бизнеса. Начиная свою работу на инвестиционном рынке, компания SSARINI сразу поставила перед собой цель не вести рискованной инвестиционной деятельности и отказаться даже от самых выгодных инвестиционных направлений, если в них есть сколь либо значимый риск.

Наша цель – это стабильность, качество и планомерное развитие.

SSARINI LIMITED НАШЛА СВОЮ БИЗНЕС НИШУ, В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ И РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ ДОЛГАМИ.

Инвестиционные планы:

ИНВЕСТИЦИИ В МИКРОЗАЙМЫ
Инвестиционные планы с выводом депозита каждый день

11% в день на 10 дней
4.67% в день на 30 дней
3.71% в день на 45 дней
3.37% в день на 60 дней
3.23% в день на 75 дней
3.22% в день на 90 дней


ИНВЕСТИЦИИ В ВЫКУП ДОЛГА
Инвестиционные планы с бессрочным начислением прибыли.

1.1% в день
1.3% в день
1.6% в день
1.9% в день
2.2% в день
2.5% в день

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, NixMoney, Yandex.Money, Qiwi


PS. Не смотря на то, что дизайн уже юзаный, срубить копейку все же можно. Надеюсь что в ближайшее время в проект подтянутся Бона и Ярослав Яценко со своими командами

ПРОФИТА НАМ ДРУЗЬЯ



Мой вклад: 03.06.17 22:10 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14782977 from U1****9. Batch: 178221248. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 284, millioner.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:10
#2
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 3,801
Благодарностей: 1,931
УГ: 2
КП: 0.032
Re: Ssarini - Ssarini.net
играл в прошлом году тут, с возвращением!

депозит

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4->U14782977. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 247, fortuna23.. Date: 21:03 03.06.17. Batch: 178218431.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

CCC.LIFE!перспективный азиатский проект,с меня рефбэк100%
| Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбэк
перспективный проект!
fortuna23 на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Good Day (Сегодня), Musya Rich (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:10
#3
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Дядя Саша, а тут точно админ надёжный и проверенный? Не кинет?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 01:13
#4
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 2,891
УГ: 14
КП: 0.462
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
основанная на принципах максимальной открытости и честности ведения бизнеса.
ТС здесь тоже самый "честный", видать большая игра будет))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

**Мерлим - рега и суть заработка!****Мерлим - самый крутой рефбек + бонусы!**
**WiseDeposit. NEWСуперкопилка!** **WiseDeposit. NEWСуперкопилка! Рефбек 80%+бонусы!**
dimkaoinvest на форуме  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:14
#5
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
КП: 0.035
подарки
Автор темы Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от dimkaoinvest Посмотреть сообщение
ТС здесь тоже самый "честный"
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:15
#6
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Дядя Саша, да ты походу не просто ТС а ещё и поэт )
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 01:16
#7
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 2,891
УГ: 14
КП: 0.462
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
Надеюсь что в ближайшее время в проект подтянутся Бона и Ярослав Яценко со своими командами
Так а это как расценивать - как плюс уже? Вроде вы их в каждой ветке гнобите))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

**Мерлим - рега и суть заработка!****Мерлим - самый крутой рефбек + бонусы!**
**WiseDeposit. NEWСуперкопилка!** **WiseDeposit. NEWСуперкопилка! Рефбек 80%+бонусы!**
dimkaoinvest на форуме  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:20
#8
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
КП: 0.035
подарки
Автор темы Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от dimkaoinvest Посмотреть сообщение
как плюс уже? Вроде вы их в каждой ветке гнобите))
Да я и о вас не лестно отзываюсь, но это не мешает вам депнуть по моей реф ссылке
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:23
#9
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Millioner2014, 03.06.17 22:10 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14782977 from U1****9. Batch: 178221248. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 284, millioner.


Миллионер, а чё деп такой ущербный? Админ больше на деп не дал? Типа ты на больше не достоин? )))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Последний раз редактировалось Good Day; Сегодня в 01:42.
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 01:24
#10
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 8,062
Благодарностей: 3,089
УГ: 75
КП: 0.035
подарки
Автор темы Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Good Day Посмотреть сообщение
а чё деп такой ущербный? Админ больше на деп не дал? Типа ты на больше не достоин? )))
Исключительно на свои, больше не могу себе позволить
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:26
#11
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
Исключительно на свои, больше не могу себе позволить
Да не скромничай. Тебя за ноги поднять, да потрясти... с тебя керенки посыпятся. )
А тут только чирик. )
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 01:26
#12
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Советский Союз(СССР)
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 3,181
Благодарностей: 1,180
Записей в блоге: 1
УГ: 49
КП: 0.547
Re: Ssarini - Ssarini.net
Ба!Покойник прошлогодний воскрес Деньжата наверна закончились!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

#*SOlvena*#*GOld*#I-gatOr#
Buffon вне форума  
Сказали спасибо:
Good Day (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:29
#13
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Buffon Посмотреть сообщение
Покойник прошлогодний воскрес
Так мож если воскрес то святой?
Нужно депать? )
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 01:30
#14
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Регистрация: 12.08.2013
Сообщений: 3,801
Благодарностей: 1,931
УГ: 2
КП: 0.032
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Buffon Посмотреть сообщение
Ба!Покойник прошлогодний воскрес Деньжата наверна закончились!
ну в прошлом году не плохо отработал, а по нынешним временам так вообще гигант)
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

CCC.LIFE!перспективный азиатский проект,с меня рефбэк100%
| Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбэк
перспективный проект!
fortuna23 на форуме  
Сказали спасибо:
Millioner2014 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:33
#15
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,668
Благодарностей: 5,978
УГ: 46
КП: 0.397
подарки
Re: Ssarini - Ssarini.net
О какие люди в теме!
Надо срочно депнуть за Компанию!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

BitComet LTD - 7-9% в день
BTCPARADISE LTD - 0.13% в час
BITGARDEN LTD - 7-12% DAILY
Musya Rich на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
fortuna23 (Сегодня), Millioner2014 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:34
#16
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Надо срочно депнуть за Компанию!
Да Вы только обещаете. Нет чтобы депнуть да помочь миллионеру на новые носки. )
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
fortuna23 (Сегодня), Millioner2014 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:40
#17
Интересующийся
 
Возраст: 22
Регистрация: 15.04.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Ssarini - Ssarini.net
Как получилось, что проект стартовал 01.06.2017, а видео с инструкцией выложено уже 29 июн. 2016 г.?
Депнул 10 бачей
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
HiderMan12 на форуме  
Старый Сегодня, 01:42
#18
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,611
Благодарностей: 2,327
УГ: 2
КП: 0.389
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от HiderMan12 Посмотреть сообщение
Как получилось, что проект стартовал 01.06.2017, а видео с инструкцией выложено уже 29 июн. 2016 г.?
ну тут экономвариант все б/ушное - потому так , веселая темка - послежу.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 249$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ИНВЕСТ ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт. ArtWeb-разработка ХАЙП проектов. 7BOOSTER !!!
xdendi на форуме  
Старый Сегодня, 01:45
#19
Мастер
 
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 7,144
Благодарностей: 4,720
УГ: 3
КП: 0.242
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от HiderMan12 Посмотреть сообщение
Как получилось, что проект стартовал 01.06.2017, а видео с инструкцией выложено уже 29 июн. 2016 г.?
Серьёзная компания. Основательно готовилась к старту и все дела. Правильное решение. Некогда думать - депать надо! )))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Every day may not be good... but there's something good in every day
Good Day на форуме  
Старый Сегодня, 01:47
#20
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Самая лучшая страна - где мы живём в данное время!
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 5,244
Благодарностей: 2,891
УГ: 14
КП: 0.462
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Ssarini - Ssarini.net
Цитата:
Сообщение от Good Day Посмотреть сообщение
Серьёзная компания. Основательно готовилась к старту и все дела.
Год готовили всё-таки, может присмотреться?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

**Мерлим - рега и суть заработка!****Мерлим - самый крутой рефбек + бонусы!**
**WiseDeposit. NEWСуперкопилка!** **WiseDeposit. NEWСуперкопилка! Рефбек 80%+бонусы!**
dimkaoinvest на форуме  
Ответить
Страница 1 из 2 1 2
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ssarini Limited - ssarini.com NikNak67 Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 3418 15.08.2016 10:37
ssarini.com - Рефбек 142% на все вклады investblog Архив: Реферальные и страховые предложения 47 02.08.2016 10:50
Ssarini.com - Рефбек 143% на любую сумму депозита Glaviton Архив: Реферальные и страховые предложения 10 01.08.2016 23:29
Ssarini.com - Рефбек 100% (8% от вклада) IQHyip Архив: Реферальные и страховые предложения 6 29.07.2016 13:03
ssarini.com рефбек 100% (7% от вклада) Семён Радченко Архив: Реферальные и страховые предложения 0 27.07.2016 21:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Plok
ПАММ-счет chernik:8246 (Forex Trend)
От Plok в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар venetonn
ПАММ-счет guber35: 621144 (ForexTrend)
От venetonn в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Психология трейдера или как мне обрести уверенность?
От Crazy Flashlight в разделе «Психология трейдинга»
Аватар Jerigon
Белоусов: мы готовы к атаке на финсектор
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Рост цен на жильё убивает "американскую мечту"
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Частные инвестиции (vasilich-forum) - нет сайта
От vasilich-forum в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,400
Тем
472,572
Сообщений
11,697,410

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube