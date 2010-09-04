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Google обещает очистить Интернет от назойливой рекламы

Google анонсировала новый механизм блокировки рекламы (Ad Blocker) для Chrome, который будет запущен уже в начале следующего года. Нововведение в первую очередь коснётся сайтов, злоупотребляющих рекламным контентом. Утилита будет нещадно блокировать излишне громкую и провокационную рекламу (как, например, автоматически воспроизводящееся видео, "кричащая" реклама и т.д.). На время подготовки Google предлагает издателям специальный инструмент, который проверяет размещённую на сайте рекламу на пригодность.





По словам Шридхара Рамасвами, исполнительного директора рекламного направления Google, даже реклама от самой Google будут блокироваться, если она не будет соответствовать требованиям Chrome. Новый Ad Blocker будет не "блокером" в буквальном смысле, а скорее фильтром: он будет блокировать только ту рекламу, которая не пройдёт проверку Chrome. Это означает, что безобидные рекламные баннеры вряд ли попадут под блокировку. Если, разумеется, в них не содержится агрессивный призыв к действию, "спрятанная" клавиша "закрыть" и другие рекламные трюки.





Само собой, такой подход может оказаться несколько неоднозначным. С одной стороны, это огромное облегчение для потребителей: изобилие некачественной и откровенно неприятной рекламы вынуждает пользователей устанавливать сторонние блокировщики, повсеместное использование которых сильно бьёт по кошельку владельцев ресурсов, для которых реклама (в том или ином виде) является одним из главных источников доходов. Выход "умного" Ad Blocker от Google, который избавляется только от назойливой рекламы, может приостановить распространение "беспощадных" блокираторов, в некоторой степени тормозящих развитие ресурсов.





Но есть и обратная сторона медали: то, сколько власти получает Google благодаря монополии на такую технологию. В случае успеха данной утилиты, решать, какого рода контент можно или нельзя публиковать на сайтах будет именно Google. Это сделает и без того далеко не слабые позиции поискового гиганта ещё более доминирующими. Именно он будет диктовать, каким именно образом независимым сайтам следует монетизировать контент.





Шридхар Рамасвами уверен, что подобная мера позволит значительно повысить качественный уровень рекламы в Интернете. И, скорее всего, он прав: Ad Blocker от Chrome действительно почистит сеть от рекламного "мусора" и заставит создателей контента держать определённую планку, что, в целом, сделает посещение Интернет-ресурсов гораздо более комфортным для пользователей. Вот только придётся смириться с тем фактом, что решать, что хорошо, а что плохо, будет именно Google.



Источник. Google анонсировала новый механизм блокировки рекламы (Ad Blocker) для Chrome, который будет запущен уже в начале следующего года. Нововведение в первую очередь коснётся сайтов, злоупотребляющих рекламным контентом. Утилита будет нещадно блокировать излишне громкую и провокационную рекламу (как, например, автоматически воспроизводящееся видео, "кричащая" реклама и т.д.). На время подготовки Google предлагает издателям специальный инструмент, который проверяет размещённую на сайте рекламу на пригодность.По словам Шридхара Рамасвами, исполнительного директора рекламного направления Google, даже реклама от самой Google будут блокироваться, если она не будет соответствовать требованиям Chrome. Новый Ad Blocker будет не "блокером" в буквальном смысле, а скорее фильтром: он будет блокировать только ту рекламу, которая не пройдёт проверку Chrome. Это означает, что безобидные рекламные баннеры вряд ли попадут под блокировку. Если, разумеется, в них не содержится агрессивный призыв к действию, "спрятанная" клавиша "закрыть" и другие рекламные трюки.Само собой, такой подход может оказаться несколько неоднозначным. С одной стороны, это огромное облегчение для потребителей: изобилие некачественной и откровенно неприятной рекламы вынуждает пользователей устанавливать сторонние блокировщики, повсеместное использование которых сильно бьёт по кошельку владельцев ресурсов, для которых реклама (в том или ином виде) является одним из главных источников доходов. Выход "умного" Ad Blocker от Google, который избавляется только от назойливой рекламы, может приостановить распространение "беспощадных" блокираторов, в некоторой степени тормозящих развитие ресурсов.Но есть и обратная сторона медали: то, сколько власти получает Google благодаря монополии на такую технологию. В случае успеха данной утилиты, решать, какого рода контент можно или нельзя публиковать на сайтах будет именно Google. Это сделает и без того далеко не слабые позиции поискового гиганта ещё более доминирующими. Именно он будет диктовать, каким именно образом независимым сайтам следует монетизировать контент.Шридхар Рамасвами уверен, что подобная мера позволит значительно повысить качественный уровень рекламы в Интернете. И, скорее всего, он прав: Ad Blocker от Chrome действительно почистит сеть от рекламного "мусора" и заставит создателей контента держать определённую планку, что, в целом, сделает посещение Интернет-ресурсов гораздо более комфортным для пользователей. Вот только придётся смириться с тем фактом, что решать, что хорошо, а что плохо, будет именно Google.

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