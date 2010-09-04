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AMD Ryzen Threadripper оказался вдвое мощнее топового Ryzen 7

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AMD Ryzen Threadripper оказался вдвое мощнее топового Ryzen 7

На этой неделе AMD представила процессоры AMD Ryzen Threadripper (от рабочего названия Ryzen 9 компания отказалась) - прямого конкурента флагманских решений от Intel, в частности - Intel Core i9. Презентация состоялась в рамках выставки потребительской электроники Computex 2017. С каждым днём информации о 16-ядерных чипсетах становится всё больше. На днях в сеть попали официальные данные о производительности Ryzen Threadripper в приложении Blender. Как выяснилось, производительные показатели новинки на голову выше, чем у его предшественника в лице Ryzen 7.


Если у Ryzen 7 1800X (восемь ядер, 3,6 ГГц) в приложении Blender на отрисовку процессора и логотипа ушло 26 секунд, то новый Ryzen Threadripper осилил ту же задачу за 13 секунд. Процессор Intel Core i7-6900K с заданием справляется за 36 секунд.


Следует уточнить, что X399 ничем не отличается от X370. Отчего другое имя? Ответ прост: AMD присвоила тому же набору логики другое наименование дабы разделить платформы для старших и производительных систем. По части функциональных возможностей X399 идентичен X370. А потому будет чрезвычайно странно, если их ценники будут разными.

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