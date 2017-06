kelltrach Мастер

NOVO CAPITAL LIMITED - novocsl.co.uk Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.



Партизан:



Легенда (гугл переводчик):

Цитата: Novo Capital Limited была создана как некоммерческая организация, которая стала пионером в области поддержки и развития микропредприятий. 21 декабря 2015 года Novo Capital была зарегистрирована в Министерстве промышленности и торговли как общество с ограниченной ответственностью, принадлежащее Фонду Talon. Novo Capital успешно приобрела кредиты у местных и международных коммерческих банков. По сей день, когда его капитальные резервы превышают 30 миллионов долларов США, Novo Capital продолжает оставлять свой след по любой проблеме, с которой он сталкивается.

Novo Capital Limited - это долгосрочная программа выдачи частных кредитов, поддерживаемая торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для повышения нашей программы и повышения ее стабильности в долгосрочной перспективе. 9 марта 2017

Цитата: NOVO CAPITAL LIMITED

Company number 09924740

Incorporated on 21 December 2015

2.5% DAILY FOREVER

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Starter $1.00 - $1000.00 2.50

3% DAILY FOREVER

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Classic $1001.00 - $5000.00 3.00



-Принимают: Perfectmoney ( верифицированный )

Цитата: Создан 31.08.2015 Рейтинг Trust Score 36 point(s) BitCoin, Payeer, AdvCash, OKpay, NixMoney & Neteller

-ДДОС Защита - ddos-guard

-SSL - COMODO EV SSL

-Реф программа - 2%

-Скрипт - GoldCoders ( лицензионный )

-Выплаты - Ручные (до 12 бизнес часов)

Цитата: After I make a withdrawal request, when will the funds be available on my ecurrency account?

Funds are usually available within 12 business hours. ( not instant )



WhoIs:

Цитата: Registrar:

eNom LLC [Tag = ENOM]

URL: http://www.enom.com



Relevant dates:

Registered on: 14-Aug-2015

Expiry date: 14-Aug-2017

Last updated: 29-Jan-2017



Registration status:

Registered until expiry date.



Name servers:

ns1.ddos-guard.net

ns2.ddos-guard.net

ns3.ddos-guard.net

ns4.ddos-guard.net

ns5.ddos-guard.net

ns6.ddos-guard.net Перейти на сайт



Мой вклад:



