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Paytm обеспечивает оплату онлайн-платежей для PSPCL

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Paytm обеспечивает оплату онлайн-платежей для PSPCL

Индийская платежная компания Paytm объединилась с Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) для обеспечения потребительских онлайн-платежей в Пенджабе, Северная Индия.

Индийская компания по распределению электроэнергии PSPCL предоставит своим абонентам возможность оплачивать свои электронные счета онлайн на платформе Paytm.

PSPCL уже предоставила средства электронного платежа на своем веб-сайте. Оплату можно совершить используя дебетовую карту, кредитную карту и банковскую систему.

Компания Paytm также сотрудничает с несколькими другими компаниями, занимающимися распределением электроэнергии, такими как BSES Rajdhani, TPDDL, CESC, UPPCL, UHBVN, DHBVN, Jaipur Vidvut Vitran Nigam и BESCOM Limited, чтобы расширить свои платежные возможности для потребителей по всей стране.

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новости, платежная система
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