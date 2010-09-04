Paytm обеспечивает оплату онлайн-платежей для PSPCL

Индийская платежная компания Paytm объединилась с Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) для обеспечения потребительских онлайн-платежей в Пенджабе, Северная Индия.
Индийская компания по распределению электроэнергии PSPCL предоставит своим абонентам возможность оплачивать свои электронные счета онлайн на платформе Paytm.
PSPCL уже предоставила средства электронного платежа на своем веб-сайте. Оплату можно совершить используя дебетовую карту, кредитную карту и банковскую систему.
Компания Paytm также сотрудничает с несколькими другими компаниями, занимающимися распределением электроэнергии, такими как BSES Rajdhani, TPDDL, CESC, UPPCL, UHBVN, DHBVN, Jaipur Vidvut Vitran Nigam и BESCOM Limited, чтобы расширить свои платежные возможности для потребителей по всей стране.
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