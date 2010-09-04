Токен Waves вошел в первую десятку цифровых активов по рыночной капитализации

Согласно данным Coinmarketcap, токен платформы Waves с показателем в $552,547 млн вошел в первую десятку цифровых активов по рыночной капитализации.
Также демонстрирует впечатляющий подъем и цена WAVES: за последние сутки токен вырос в цене более чем на 50%, за последнюю неделю этот показатель составил 172%.
На момент публикации стоимость одного токена Waves оценивается в $5,53.
Рост Waves происходит на фоне бурного развития самой блокчейн-платформы для краудфандига: за последние несколько месяцев была запущена децентрализованная биржа, было объявлено о партнерстве с ведущей платформой для моментального обмена альткоинов ShapeShift, а также состоялось размещение в облачном сервисе Microsoft Azure.
Также в мае был запущен платежный шлюз для евро и объявлен конкурс стартапов, победителям которого будет оказана помощь с проведением pre-ICO-кампании на платформе Waves.
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