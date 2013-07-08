Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Coin Valley - coinvalley.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:35
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 5,077
Благодарностей: 2,161
УГ: 7
КП: 0.382
подарки
Coin Valley - coinvalley.net
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта: 03.06.17


О проекте:


Цитата:
Основной деятельность компании COIN VALLEY является торговля всеми современными крипто валютами, представленными на сегодняшний день на профильных биржах. Данное направление было выбрано нами по нескольким основополагающим причинам:

• крипто валюты имеют огромный потенциал и задел на будущее
• за ними финансовое будущее всего мира
• крипто валюты надежнее любых других денег
• операции с крипто валютой не облагаются налогами
• крипто валюты имеют огромную волатильность.


Инвестиционные планы:

Цитата:
Для вашего удобства и предоставления широкого выбора мы составили для вас сразу 23 инвестиционных предложения. Здесь вы можете ознакомится с каждым из них, увидеть подробные условия и сразу рассчитать точную прибыль при помощи инвестиционного калькулятора.
1.84% - 5% в сутки, в зависимости от суммы вклада. Время работы депозита:120 дней
Депозит включен в выплаты.



Условия вывода средств:

Минимальная сумма вывода 0.5$. Для Bitcoin минимальная сумма составляет 0.00004.

Выплаты: инстант

Платежные системы:

Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.


Партнерская программа:

1. 6% от вклада того, кого вы пригласили в свой 1 уровень
2. 2% от вклада того, кого вы пригласили в свой 2 уровень
3. 0.5% от вклада того, кого вы пригласили в свой 3 уровень

Для представителей:



Тех. характеристики проекта:

- Verif. PM;
- Хостинг ddos-guard;
- DDoS защита
- Языки: Русский, англ



Контакты:

Телефон: +447441913025
Skype: live:coinvalleysupo
Telegram
E-mail: info@coinvalley.net

Часы работы:
Пн.-Пт. с 9.00 - 21.00 по GMT
Сб, Вc – выходной



Соц. сети: VK; Facebook; YouTube


Наш депозит(листинг)



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
__________________
FairMonitor На сумму RCB мы начисляем 10% прибыли в месяц! СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ Быстрый и надежный обмен Fair-Change
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Последний раз редактировалось andkrs; Сегодня в 00:46.
andkrs на форуме  
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