Coin Valley - coinvalley.net

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта: 03.06.17
О проекте:
Инвестиционные планы:
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Основной деятельность компании COIN VALLEY является торговля всеми современными крипто валютами, представленными на сегодняшний день на профильных биржах. Данное направление было выбрано нами по нескольким основополагающим причинам:
• крипто валюты имеют огромный потенциал и задел на будущее
• за ними финансовое будущее всего мира
• крипто валюты надежнее любых других денег
• операции с крипто валютой не облагаются налогами
• крипто валюты имеют огромную волатильность.
1.84% - 5% в сутки
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Для вашего удобства и предоставления широкого выбора мы составили для вас сразу 23 инвестиционных предложения. Здесь вы можете ознакомится с каждым из них, увидеть подробные условия и сразу рассчитать точную прибыль при помощи инвестиционного калькулятора.
, в зависимости от суммы вклада. Время работы депозита:120 дней
Депозит включен в выплаты.
Условия вывода средств:
Минимальная сумма вывода 0.5$. Для Bitcoin минимальная сумма составляет 0.00004.
Выплаты: инстант
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, Advanced Cash.
Партнерская программа:
1. 6% от вклада того, кого вы пригласили в свой 1 уровень
2. 2% от вклада того, кого вы пригласили в свой 2 уровень
3. 0.5% от вклада того, кого вы пригласили в свой 3 уровень
Для представителей:
Тех. характеристики проекта:
- Verif. PM;
- Хостинг ddos-guard;
- DDoS защита
- Языки: Русский, англ
Контакты:
Телефон: +447441913025
Skype: live:coinvalleysupo
Telegram
E-mail: info@coinvalley.net
Часы работы:
Пн.-Пт. с 9.00 - 21.00 по GMT
Сб, Вc – выходной
Соц. сети: VK
; Facebook
; YouTube
Наш депозит(листинг)
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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