Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ПриватБанк подготовит украинцев к безвизу

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ПриватБанк подготовит украинцев к безвизу

За последнюю неделю спрос на авиабилеты в страны ЕС, покупаемые через билетный сервис ПриватБанка, вырос в 2,5 раза. Как сообщил руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин, прежде всего на онлайн-сервисе банка выкупаются самые доступные авиаперелеты в Париж, Рим и другие популярные европейские столицы, а также средиземноморские курорты.

«Мы готовы помочь нашим клиентам встретить 11 июня, когда украинцы смогут путешествовать по странам Евросоюза без оформления виз, – говорит Алексей Путятин. – Чтобы стать ближе к Европе, совсем не обязательно искать билеты на неизвестных сайтах и рисковать конвертацией по завышенному курсу. И только в ПриватБанке покупку авиабилета можно оформить в рассрочку и улететь в Париж за 10 евро в месяц».

Купить авиабилеты в страны ЕС можно в режиме 24/7 в Приват24 и на сайте bilet.pb.ua. Самый удобный сервис покупки авиабилетов позволит путешествовать в ЕС не только без виз, но и без лишних комиссий – цены на билеты фиксированы в национальной валюте и установлены напрямую авиакомпанией, а оплату путешествия можно разбить на части до 24 платежей за 2 года.

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новости, приватбанк
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