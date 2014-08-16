Trader4You - trader4you.co.uk

Представляю вашему вниманию проект «Trader4You»Старт:
Я не владелец и не админ проекта.
18 апреля 2017г.
Языки:
EN RU
О проекте
Преимущества Платформы
Тарифные планы
В проекте три вида инвестиционных предложений: Структурированные Продукты, ПАММ-Инвестирование и Доверительное Управление.
Цитата:
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Trader4You – это стремительно развивающаяся компания, во главе успешной команды профессиональных трейдеров, за нашими плечами более 15 лет практической деятельности в сфере биржевой торговли. За это время мы сконцентрировали колоссальный опыт в данной сфере. На сегодняшний день мы обладаем внушительным торговым капиталом, превышающим порог в $150.000.000 и эта сумма постоянно увеличивается в своих объёмах. Но перед тем как достигнуть успеха, нам пришлось пройти очень сложный путь. На протяжении долгих лет основатели компании работали в различных брокерских фирмах и на собственном опыте убедились в том, что услуги доверительного управления часто сопровождаются достаточно высокой комиссией и приносят доход, не соответствующий ожиданиям инвесторов. Именно поэтому было принято решение собрать все лучшее, что было до этого на рынке, дополнить проект новыми уникальными инвестиционными продуктами и создать компанию совершенно нового формата, услуги которой будут доступны людям со всего мира! Сегодня мы работаем в 4-х различных сегментах, извлекая до 300% прибыли. Данные показатели являются гарантом того, что мы предоставляем нашим клиентам высококачественные услуги, направленные на достижение стабильного и долгосрочного прироста капитала при минимальных рисках. Длительная практическая деятельность в сфере биржевой торговли позволила приобрести колоссальный опыт и выйти на высокие рубежи финансового развития, и вот уже почти как 3 года мы являемся официально учрежденной международной компанией, которая предоставляет инвестиционные услуги по всему миру.
Структурированные ПродуктыСтруктурированные Продукты также разделены на несколько видов: Стандартные, Агрессивные и Прогрессивные.
Обратите внимание, каждое инвестиционное предложение имеет детальное описание, ссылки на описание находится на сайте проекта в разделе "Структурированные Продукты" под основной информацией о инвест плане.
★ ➡ Стандартные:
★ MYLAN
Наши готовые инвестиционные решения, созданные экспертами с многолетним опытом работы, позволяют даже новичку выгодно вложить средства. Структурированные продукты имеют очень высокую защиту от рисков и при этом могут приносить доход до 2000% годовых.
Ожидаемый доход 455.00%
Заработай на росте фармацевтики Mylan
Инвестирование от 10$ до 50$
Инвестирование от 0.004BTC до 0.022BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 1.75%
Работает дней 260
Защита прибыли: 69.00%
★ NORFOLK SOUTHERN
Ожидаемый доход 209.00%
На рельсах дохода с Norfolk
Инвестирование от 50$ до 100$
Инвестирование от 0.022BTC до 0.044BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 1.90%
Работает дней 110
Защита прибыли: 71.00%
★ FITBIT
Ожидаемый доход 170.00%
Заведи часы доходности
Инвестирование от 150$ до 300$
Инвестирование от 0.066BTC до 0.133BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 2.00
Работает дней 85
Защита прибыли: 72.00
★ PFIZER
Ожидаемый доход 126.00%
Сделай прививку от бедности
Инвестирование от 300$ до 500$
Инвестирование от 0.133BTC до 0.222BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 2.10
Работает дней 60
Защита прибыли: 73.00
★ GILEAD SCIENCES
Ожидаемый доход 94.00%
Прививка от бедности от Gilead Sciences
Инвестирование от 500$ до 1000$
Инвестирование от 0.222BTC до 0.44BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 2.35
Работает дней 40
Защита прибыли: 74.00
★ STARBUCKS
Ожидаемый доход 81.00%
Starbucks взбодрит ваш доход
Инвестирование от 1000$ до 2000$
Инвестирование от 0.5BTC до 1.0BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 2.70
Работает дней 30
Защита прибыли: 79.00
★ GENERAL MOTORS
Ожидаемый доход 71.00%
Форсаж доходности General Motors
Инвестирование от 2000$ до 5000$
Инвестирование от 1.0BTC до 2.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 3.25
Работает дней 22
Защита прибыли: 93.00
★ NIKE
Ожидаемый доход 58.00%
Выжми максимум доходности из спорта вместе с Nike
Инвестирование от 5000$ до 10000$
Инвестирование от 2.5BTC до 5.0BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 3.90
Работает дней 15
Защита прибыли: 95.00
★ VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF
Ожидаемый доход 29.00%
Собери богатый урожай
Инвестирование от 10000$ до 55000$
Инвестирование от 5.0BTC до 35.0BTC
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Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 4.20
Работает дней 7
Защита прибыли: 96.00
★ CISCO SYSTEMS INC.
Ожидаемый доход 27.00%
IT-гигант Cisco Systems на страже доходности
Инвестирование от 55000$ до 250000$
Инвестирование от 25.0BTC до 125.0BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 5.50
Работает дней 5
Защита прибыли: 98.00
★★ ➡ Агрессивные:
★★ GOPRO INC
Ожидаемый доход 154.00%
GoPro: широкоугольный взгляд на будущее
Инвестирование от 100$ до 500$
Инвестирование от 0.004BTC до 0.25BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 5.15
Работает дней 30
Защита прибыли: 86.00
★★ ANGLOGOLD ASHANTI
Ожидаемый доход 165.00%
Озолотись вместе с AngloGold
Инвестирование от 500$ до 1000$
Инвестирование от 0.25BTC до 0.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 5.50
Работает дней 30
Защита прибыли: 88.00
★★ HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND
Ожидаемый доход 171.00%
Миллионы долларов на Здоровье
Инвестирование от 1000$ до 3000$
Инвестирование от 0.5BTC до 1.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 5.70
Работает дней 30
Защита прибыли: 93.00
★★ ELECTRONIC ARTS
Ожидаемый доход 180.00%
Заработай на индустрии игр
Инвестирование от 3000$ до 9000$
Инвестирование от 1.5BTC до 4.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 6.00
Работает дней 30
Защита прибыли: 96.00
★★ CARPENTER TECHNOLOGY
Ожидаемый доход 195.00%
Заработай на амбициях США
Инвестирование от 9000$ до 25000$
Инвестирование от 4.5BTC до 12.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 6.50
Работает дней 30
Защита прибыли: 99.00
★★★ ➡ Прогрессивные:
★★★ VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF
Ожидаемый доход 490.00%
Падение фондовых индексов развивающихся рынков
Инвестирование от 20$ до 100$
Инвестирование от 0.007BTC до 0.044BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 7.00
Работает дней 70
Защита прибыли: 92.00
★★★ HUNTINGTON BANCSHARES INC
Ожидаемый доход 435.00%
Растем вместе с прибылью банка
Инвестирование от 100$ до 500$
Инвестирование от 0.044BTC до 0.25BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 7.25
Работает дней 60
Защита прибыли: 93.00
★★★ CHINA MOBILE LTD
Ожидаемый доход 375.00%
Китай всегда на связи
Инвестирование от 500$ до 2000$
Инвестирование от 0.25BTC до 1.0BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 7.50
Работает дней 50
Защита прибыли: 94.00
★★★ CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION
Ожидаемый доход 320.00%
Конвертируем топливо в прибыль
Инвестирование от 2000$ до 5000$
Инвестирование от 1.0BTC до 2.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 8.00
Работает дней 40
Защита прибыли: 95.00
★★★ AUDJPY
Ожидаемый доход 270.00%
Закупаем Японию!
Инвестирование от 5000$ до 15000$
Инвестирование от 2.5BTC до 7.5BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 9.00
Работает дней 30
Защита прибыли: 96.00
★★★ MASTERCARD INCORPORATED (MA)
Ожидаемый доход 200.00%
Технологии МasterCard приносят прибыль
Инвестирование от 15000$ до 20000$
Инвестирование от 7.5BTC до 10.0BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 10.00
Работает дней 20
Защита прибыли: 97.00
★★★ FERRARI
Ожидаемый доход 225.00%
Разгони свою прибыль с Ferrari
Инвестирование от 150000$ до 1000000$
Инвестирование от 75.0BTC до 500.0BTC
Возврат депозита на баланс
Ежедневный вывод прибыли
Суточная прибыль 15.00
Работает дней 15
Защита прибыли: 99.00
ПАММ-ИнвестированиеТребования к капиталу Инвестора ➡
Вы располагаете существенным капиталом и Вас привлекает возможность получать высокий доход на рынке Forex в кратчайшие сроки, не вникая в сложности торговли? У Вас есть возможность стать Инвестором ПАММ-сервиса Trader4you: выбрать успешного трейдера, вложить в его торговлю денежные средства и получать неограниченный доход.
Определяется Вашим Управляющим в условиях «Оферты»
Валюта инвестиций ➡
EUR или USD
Условия распределения дохода от Ваших Инвестиций ➡
Предварительно указывается Управляющим ПАММ счета в условиях «Оферты» и рассчитывается согласно специальной формуле.
Дополнительные инвестиции ➡
Возможны в любое время путем пополнения счета.
Вывод средств ➡
После окончания торгового периода, Ваш доход может быть автоматически переведен на Ваш торговый счет. ?
Количество трейдеров, в которых Вы можете инвестировать ➡
Без ограничений
Временной интервал между инвестициями ➡
Без ограничений
Бонусная программа ➡
Да
Как заработать на ПАММ счетах
➡
Цитата:
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Обратите внимание, что для использования ПАММ-сервиса, необходим торговый счет Trader4you. Торговый счет будет использоваться в качестве источника средств, а также для начисления Вашего дохода.
ПАММ-сервис Trader4you – это возможность безграничного заработка для Инвесторов. Рынок Forex ежеминутно меняется, но независимо от движения цены, растет она или снижается, заработать можно в любой из ситуаций.
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Для того чтобы получить прибыль, необходимо знать, в какое время и какой тип сделки нужно совершить, следовательно, необходимо иметь опыт и глубокие знания о рынке Forex. ПАММ-сервис Trader4you создает для Инвесторов, которые не имеют такого опыта и знаний, возможность получения прибыли даже без знаний о рынке Forex. Вам достаточно решить, какой объем своих средств Вы готовы доверить в управление, затем выбрать управляющего – наиболее прибыльного трейдера – в специальном Рейтинге ПАММ управляющих, где Вы сможете получить подробную информацию об активности каждого интересующего трейдера.
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Доверив свои средства в управление опытному и успешному трейдеру, Вы начнете получать прибыль от успешных сделок, которые будет совершать Ваш управляющий. А трейдер будет получать вознаграждение за управление – определенный процент от Вашей прибыли, оговоренный в специальном соглашении – оферте.
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ПАММ-сервис Trader4you полностью автоматизирован, поэтому все процессы заключения сделок, расчета, и начисления прибыли абсолютно прозрачны, надежны и безопасны.
Более детальное описание на сайте проекта в разделе ➡ ПАММ-Инвестирование
Доверительное Управление
Как работает инвестиционная программа
Профессиональные трейдеры компании Trader4You Limited надежно и на долговременной основе совершают успешные трейдинговые операции на крупнейших мировых криптовалютных биржах, стабильно и эффективно генерируя прибыль для компании и своих инвесторов. Развивая криптовалютный трейдинг, мы способствуем популяризации таких криптовалют, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и других перспективных, с точки зрения вложений, криптовалютных средств. Являясь полноценным платежным инструментом, а также будучи свободной от влияния на свой курс состояния экономики любой страны мира, криптовалюта способствует стабилизации экономических взаимоотношений и наша миссия – создавать условия для всестороннего расширения возможностей заключения сделок с использованием криптовалют как полноценной фиатной валюты.
Единое предложение для любого клиента нашей компании, принявшего решение инвестировать средства в нашу платформу. Ежедневные начисления, в процентном соотношении зависящее от суммы вложенных средств с предлагаемой прибылью от 0.5% до 5% на бессрочной основе. Если вы начнете с депозита в размере $1000, то будете получать начисления на баланс аккаунта в размере от 5$ до 50$ каждые 24 часа. В выходные дни вы будете получать стабильно 0.5%. Через ~25 рабочих дней вы пересечёте точку безубыточности с более чем 100%-ным возвратом денежных средств, и по истечении двух лет ваш баланс составит более $19 760. Вы можете снимать средства с баланса или реинвестировать их (совершать компаунд) в любое удобное для Вас время.
Сумма депозита
$1 - $
Период выплат
24h
Выплаты
Автомат
Период
Бессрочно
Партнерская программа
Документы
Цитата:
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Помимо возможности пассивного заработка, фонд разработал и предоставил к использованию всем участникам инвестиционного процесса и взаимного сотрудничества проверенный на практике и протестированный в реальных условиях порядок получения дополнительного заработка в компании. Данная Реферальная система создана для того, чтобы каждый мог иметь возможность, не используя пассивные методы заработка, получать дополнительный доход в компании, активно используя преимущества партнерской программы. партнёрка: Основная цель партнера – помощь в регистрации и оказание поддержки своего реферала на протяжении инвестиционного периода клиента. Компания Trader4You обязуется оказывать всю необходимую помощь и поддержку партнерам, предоставлять рекламные материалы и выплачивать вознаграждения в размере до 5% от привлеченных средств реферала. 5%-3%-1%-1 от депозита приглашенного реферала. Вознаграждение поступает моментально на баланс и доступно к выводу или реинвесту в любой момент.
Партнёрская прибыль от первого уровня партнёров составляет 5%;
Партнёрская прибыль от второго уровня партнёров составляет 3%;
Партнёрская прибыль от третьего и четвёртого уровня партнёров составляет 1%;
По достижении определенного денежного объёма партнерской структуры, организатор получает дополнительное вознаграждение от компании Trader4You Limited
Как Вы сами видите, что чем больше будет объём средств внутри вашей структуры, тем выше будет Ваше вознаграждение. Таким образом за общий объем структуры на 10 000$ вы получаете Iphone 6S+ 128GB цвет на выбор. За оборот 25 000$ - Apple MacBook Pro 13 Silver. За оборот 50 0000$ - 5000$ Премия на вашу платёжную систему. За оборот 100 000$ - Mersedes-Benz A-Класса. Уверенно поднимайтесь вверх по лестнице рангов, делайте свое благосостояние с нашей помощью и скоро Вы сможете стать финансово независимым и обеспеченным человеком.
Компания Trader4You зарегистрирована в офшорной зоне Белиза, это обеспечивает нам налоговую свободу и прочную основу для осуществления эффективной и легальной деятельности в западных регионах мира. Мы стремительно растем и развиваемся, осваивая новые рынки, так, в 2016 году, советом директоров было принято решение расширить зону своего влияния на европейском континенте и открыть штаб-квартиру в Великобритании.
Платежные системы:
Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash
Минимальный вклад:
10.00$
Максимальный вклад:
1000000.00$
Выплаты:
ручные
Контакты
➡ Главное управление:
Адрес: USA, New York, Kings NY Brooklyn 11234 | 1-800-488-0788 | support @ trader4you. net
➡ Филиал:
Адрес: A4202 London W1K Великобритания | 1-908-731-0750 | trader4you. net @ gmail. com
Рабочие часы Офисов:
Будние дни с 9:00 до 20:00 | Суббота с 9:00 до 17:00 | Воскресенье Выходной
В проект сделано два вклада (листинг):
06.01.17 09:55 Account Transfer -25.00 Sent Payment: 25.00 USD to account U12521494 from U7459000. Batch: 177980546. Memo: Shopping Cart Payment.
06.03.17 17:33 Account Transfer -75.00 Sent Payment: 75.00 USD to account U12521494 from U7459000. Batch: 178203216. Memo: Shopping Cart Payment.
.......★★★ Всем профитов Друзья! ★★★.......