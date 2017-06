Trader4You - trader4you.co.uk

Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану. При поддержке

Я не владелец и не админ проекта. Я не владелец и не админ проекта. Старт: 18 апреля 2017г.

О проекте

Цитата: Trader4You – это стремительно развивающаяся компания, во главе успешной команды профессиональных трейдеров, за нашими плечами более 15 лет практической деятельности в сфере биржевой торговли. За это время мы сконцентрировали колоссальный опыт в данной сфере. На сегодняшний день мы обладаем внушительным торговым капиталом, превышающим порог в $150.000.000 и эта сумма постоянно увеличивается в своих объёмах. Но перед тем как достигнуть успеха, нам пришлось пройти очень сложный путь. На протяжении долгих лет основатели компании работали в различных брокерских фирмах и на собственном опыте убедились в том, что услуги доверительного управления часто сопровождаются достаточно высокой комиссией и приносят доход, не соответствующий ожиданиям инвесторов. Именно поэтому было принято решение собрать все лучшее, что было до этого на рынке, дополнить проект новыми уникальными инвестиционными продуктами и создать компанию совершенно нового формата, услуги которой будут доступны людям со всего мира! Сегодня мы работаем в 4-х различных сегментах, извлекая до 300% прибыли. Данные показатели являются гарантом того, что мы предоставляем нашим клиентам высококачественные услуги, направленные на достижение стабильного и долгосрочного прироста капитала при минимальных рисках. Длительная практическая деятельность в сфере биржевой торговли позволила приобрести колоссальный опыт и выйти на высокие рубежи финансового развития, и вот уже почти как 3 года мы являемся официально учрежденной международной компанией, которая предоставляет инвестиционные услуги по всему миру. Преимущества Платформы



Тарифные планы

В проекте три вида инвестиционных предложений: Структурированные Продукты, ПАММ-Инвестирование и Доверительное Управление .



Структурированные Продукты

Наши готовые инвестиционные решения, созданные экспертами с многолетним опытом работы, позволяют даже новичку выгодно вложить средства. Структурированные продукты имеют очень высокую защиту от рисков и при этом могут приносить доход до 2000% годовых. Структурированные Продукты также разделены на несколько видов: Стандартные, Агрессивные и Прогрессивные .

Обратите внимание, каждое инвестиционное предложение имеет детальное описание, ссылки на описание находится на сайте проекта в разделе "Структурированные Продукты" под основной информацией о инвест плане.



★ ➡ Стандартные:

★ MYLAN

Ожидаемый доход 455.00%

Заработай на росте фармацевтики Mylan

Инвестирование от 10$ до 50$

Инвестирование от 0.004BTC до 0.022BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 1.75%

Работает дней 260

Защита прибыли: 69.00%



★ NORFOLK SOUTHERN

Ожидаемый доход 209.00%

На рельсах дохода с Norfolk

Инвестирование от 50$ до 100$

Инвестирование от 0.022BTC до 0.044BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 1.90%

Работает дней 110

Защита прибыли: 71.00%



★ FITBIT

Ожидаемый доход 170.00%

Заведи часы доходности

Инвестирование от 150$ до 300$

Инвестирование от 0.066BTC до 0.133BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 2.00

Работает дней 85

Защита прибыли: 72.00



★ PFIZER

Ожидаемый доход 126.00%

Сделай прививку от бедности

Инвестирование от 300$ до 500$

Инвестирование от 0.133BTC до 0.222BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 2.10

Работает дней 60

Защита прибыли: 73.00



★ GILEAD SCIENCES

Ожидаемый доход 94.00%

Прививка от бедности от Gilead Sciences

Инвестирование от 500$ до 1000$

Инвестирование от 0.222BTC до 0.44BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 2.35

Работает дней 40

Защита прибыли: 74.00



★ STARBUCKS

Ожидаемый доход 81.00%

Starbucks взбодрит ваш доход

Инвестирование от 1000$ до 2000$

Инвестирование от 0.5BTC до 1.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 2.70

Работает дней 30

Защита прибыли: 79.00



★ GENERAL MOTORS

Ожидаемый доход 71.00%

Форсаж доходности General Motors

Инвестирование от 2000$ до 5000$

Инвестирование от 1.0BTC до 2.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 3.25

Работает дней 22

Защита прибыли: 93.00



★ NIKE

Ожидаемый доход 58.00%

Выжми максимум доходности из спорта вместе с Nike

Инвестирование от 5000$ до 10000$

Инвестирование от 2.5BTC до 5.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 3.90

Работает дней 15

Защита прибыли: 95.00



★ VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ETF

Ожидаемый доход 29.00%

Собери богатый урожай

Инвестирование от 10000$ до 55000$

Инвестирование от 5.0BTC до 35.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 4.20

Работает дней 7

Защита прибыли: 96.00



★ CISCO SYSTEMS INC.

Ожидаемый доход 27.00%

IT-гигант Cisco Systems на страже доходности

Инвестирование от 55000$ до 250000$

Инвестирование от 25.0BTC до 125.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 5.50

Работает дней 5

Защита прибыли: 98.00



★★ ➡ Агрессивные:

★★ GOPRO INC

Ожидаемый доход 154.00%

GoPro: широкоугольный взгляд на будущее

Инвестирование от 100$ до 500$

Инвестирование от 0.004BTC до 0.25BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 5.15

Работает дней 30

Защита прибыли: 86.00



★★ ANGLOGOLD ASHANTI

Ожидаемый доход 165.00%

Озолотись вместе с AngloGold

Инвестирование от 500$ до 1000$

Инвестирование от 0.25BTC до 0.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 5.50

Работает дней 30

Защита прибыли: 88.00



★★ HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND

Ожидаемый доход 171.00%

Миллионы долларов на Здоровье

Инвестирование от 1000$ до 3000$

Инвестирование от 0.5BTC до 1.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 5.70

Работает дней 30

Защита прибыли: 93.00



★★ ELECTRONIC ARTS

Ожидаемый доход 180.00%

Заработай на индустрии игр

Инвестирование от 3000$ до 9000$

Инвестирование от 1.5BTC до 4.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 6.00

Работает дней 30

Защита прибыли: 96.00



★★ CARPENTER TECHNOLOGY

Ожидаемый доход 195.00%

Заработай на амбициях США

Инвестирование от 9000$ до 25000$

Инвестирование от 4.5BTC до 12.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 6.50

Работает дней 30

Защита прибыли: 99.00



★★★ ➡ Прогрессивные:

★★★ VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF

Ожидаемый доход 490.00%

Падение фондовых индексов развивающихся рынков

Инвестирование от 20$ до 100$

Инвестирование от 0.007BTC до 0.044BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 7.00

Работает дней 70

Защита прибыли: 92.00



★★★ HUNTINGTON BANCSHARES INC

Ожидаемый доход 435.00%

Растем вместе с прибылью банка

Инвестирование от 100$ до 500$

Инвестирование от 0.044BTC до 0.25BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 7.25

Работает дней 60

Защита прибыли: 93.00



★★★ CHINA MOBILE LTD

Ожидаемый доход 375.00%

Китай всегда на связи

Инвестирование от 500$ до 2000$

Инвестирование от 0.25BTC до 1.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 7.50

Работает дней 50

Защита прибыли: 94.00



★★★ CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORPORATION

Ожидаемый доход 320.00%

Конвертируем топливо в прибыль

Инвестирование от 2000$ до 5000$

Инвестирование от 1.0BTC до 2.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 8.00

Работает дней 40

Защита прибыли: 95.00



★★★ AUDJPY

Ожидаемый доход 270.00%

Закупаем Японию!

Инвестирование от 5000$ до 15000$

Инвестирование от 2.5BTC до 7.5BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 9.00

Работает дней 30

Защита прибыли: 96.00



★★★ MASTERCARD INCORPORATED (MA)

Ожидаемый доход 200.00%

Технологии МasterCard приносят прибыль

Инвестирование от 15000$ до 20000$

Инвестирование от 7.5BTC до 10.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 10.00

Работает дней 20

Защита прибыли: 97.00



★★★ FERRARI

Ожидаемый доход 225.00%

Разгони свою прибыль с Ferrari

Инвестирование от 150000$ до 1000000$

Инвестирование от 75.0BTC до 500.0BTC

Возврат депозита на баланс

Ежедневный вывод прибыли

Суточная прибыль 15.00

Работает дней 15

Защита прибыли: 99.00







ПАММ-Инвестирование

Вы располагаете существенным капиталом и Вас привлекает возможность получать высокий доход на рынке Forex в кратчайшие сроки, не вникая в сложности торговли? У Вас есть возможность стать Инвестором ПАММ-сервиса Trader4you: выбрать успешного трейдера, вложить в его торговлю денежные средства и получать неограниченный доход. Требования к капиталу Инвестора ➡ Определяется Вашим Управляющим в условиях «Оферты»

Валюта инвестиций ➡ EUR или USD

Условия распределения дохода от Ваших Инвестиций ➡ Предварительно указывается Управляющим ПАММ счета в условиях «Оферты» и рассчитывается согласно специальной формуле.

Дополнительные инвестиции ➡ Возможны в любое время путем пополнения счета.

Вывод средств ➡ После окончания торгового периода, Ваш доход может быть автоматически переведен на Ваш торговый счет. ?

Количество трейдеров, в которых Вы можете инвестировать ➡ Без ограничений

Временной интервал между инвестициями ➡ Без ограничений

Бонусная программа ➡ Да

Цитата: Обратите внимание, что для использования ПАММ-сервиса, необходим торговый счет Trader4you. Торговый счет будет использоваться в качестве источника средств, а также для начисления Вашего дохода. Как заработать на ПАММ счетах

➡ПАММ-сервис Trader4you – это возможность безграничного заработка для Инвесторов. Рынок Forex ежеминутно меняется, но независимо от движения цены, растет она или снижается, заработать можно в любой из ситуаций.

➡Для того чтобы получить прибыль, необходимо знать, в какое время и какой тип сделки нужно совершить, следовательно, необходимо иметь опыт и глубокие знания о рынке Forex. ПАММ-сервис Trader4you создает для Инвесторов, которые не имеют такого опыта и знаний, возможность получения прибыли даже без знаний о рынке Forex. Вам достаточно решить, какой объем своих средств Вы готовы доверить в управление, затем выбрать управляющего – наиболее прибыльного трейдера – в специальном Рейтинге ПАММ управляющих, где Вы сможете получить подробную информацию об активности каждого интересующего трейдера.

➡Доверив свои средства в управление опытному и успешному трейдеру, Вы начнете получать прибыль от успешных сделок, которые будет совершать Ваш управляющий. А трейдер будет получать вознаграждение за управление – определенный процент от Вашей прибыли, оговоренный в специальном соглашении – оферте.

➡ПАММ-сервис Trader4you полностью автоматизирован, поэтому все процессы заключения сделок, расчета, и начисления прибыли абсолютно прозрачны, надежны и безопасны.



Более детальное описание на сайте проекта в разделе ➡ ПАММ-Инвестирование





Доверительное Управление

Профессиональные трейдеры компании Trader4You Limited надежно и на долговременной основе совершают успешные трейдинговые операции на крупнейших мировых криптовалютных биржах, стабильно и эффективно генерируя прибыль для компании и своих инвесторов. Развивая криптовалютный трейдинг, мы способствуем популяризации таких криптовалют, как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и других перспективных, с точки зрения вложений, криптовалютных средств. Являясь полноценным платежным инструментом, а также будучи свободной от влияния на свой курс состояния экономики любой страны мира, криптовалюта способствует стабилизации экономических взаимоотношений и наша миссия – создавать условия для всестороннего расширения возможностей заключения сделок с использованием криптовалют как полноценной фиатной валюты.

Как работает инвестиционная программа

Единое предложение для любого клиента нашей компании, принявшего решение инвестировать средства в нашу платформу. Ежедневные начисления, в процентном соотношении зависящее от суммы вложенных средств с предлагаемой прибылью от 0.5% до 5% на бессрочной основе. Если вы начнете с депозита в размере $1000, то будете получать начисления на баланс аккаунта в размере от 5$ до 50$ каждые 24 часа. В выходные дни вы будете получать стабильно 0.5%. Через ~25 рабочих дней вы пересечёте точку безубыточности с более чем 100%-ным возвратом денежных средств, и по истечении двух лет ваш баланс составит более $19 760. Вы можете снимать средства с баланса или реинвестировать их (совершать компаунд) в любое удобное для Вас время.

Сумма депозита $1 - $

Период выплат 24h

Выплаты Автомат

Период Бессрочно





Партнерская программа

Цитата: Помимо возможности пассивного заработка, фонд разработал и предоставил к использованию всем участникам инвестиционного процесса и взаимного сотрудничества проверенный на практике и протестированный в реальных условиях порядок получения дополнительного заработка в компании. Данная Реферальная система создана для того, чтобы каждый мог иметь возможность, не используя пассивные методы заработка, получать дополнительный доход в компании, активно используя преимущества партнерской программы. партнёрка: Основная цель партнера – помощь в регистрации и оказание поддержки своего реферала на протяжении инвестиционного периода клиента. Компания Trader4You обязуется оказывать всю необходимую помощь и поддержку партнерам, предоставлять рекламные материалы и выплачивать вознаграждения в размере до 5% от привлеченных средств реферала. 5%-3%-1%-1 от депозита приглашенного реферала. Вознаграждение поступает моментально на баланс и доступно к выводу или реинвесту в любой момент.



Партнёрская прибыль от первого уровня партнёров составляет 5%;

Партнёрская прибыль от второго уровня партнёров составляет 3%;

Партнёрская прибыль от третьего и четвёртого уровня партнёров составляет 1%;





По достижении определенного денежного объёма партнерской структуры, организатор получает дополнительное вознаграждение от компании Trader4You Limited



Документы

Компания Trader4You зарегистрирована в офшорной зоне Белиза, это обеспечивает нам налоговую свободу и прочную основу для осуществления эффективной и легальной деятельности в западных регионах мира. Мы стремительно растем и развиваемся, осваивая новые рынки, так, в 2016 году, советом директоров было принято решение расширить зону своего влияния на европейском континенте и открыть штаб-квартиру в Великобритании.



Платежные системы: Perfect Money, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Минимальный вклад: 10.00$

Максимальный вклад: 1000000.00$

Выплаты: ручные



Контакты

➡ Главное управление: Адрес: USA, New York, Kings NY Brooklyn 11234 | 1-800-488-0788 | support @ trader4you. net

➡ Филиал: Адрес: A4202 London W1K Великобритания | 1-908-731-0750 | trader4you. net @ gmail. com

Рабочие часы Офисов: Будние дни с 9:00 до 20:00 | Суббота с 9:00 до 17:00 | Воскресенье Выходной





В проект сделано два вклада (листинг):



06.01.17 09:55 Account Transfer -25.00 Sent Payment: 25.00 USD to account U12521494 from U7459000. Batch: 177980546. Memo: Shopping Cart Payment.





06.03.17 17:33 Account Transfer -75.00 Sent Payment: 75.00 USD to account U12521494 from U7459000. Batch: 178203216. Memo: Shopping Cart Payment.







