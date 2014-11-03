Какие критерии следует учитывать перед выбором стартап-ICO? ICO блокчейн проектов позволит многим начинающим предпринимателям вызвать интерес у инвесторов, и первичная продажа новой криптовалюты пройдёт быстро и эффективно в сравнении с привычными методами. Активные поклонники криптовалют уже отслеживают новые ICO проекты для выгодных вложений. Только вот не всем известно, какие критерии следует учитывать перед выбором стартап-ICO? Сейчас об этом и поговорим. Если я что-то пропущу, добавьте свою информацию в комментариях.





Собрать полноценный анализ ICO блокчейн проектов помогут 4 критерия:



1. Описание нового ICO проекта;

2. Параметры бизнес-модели;

3. Финансовая прозрачность стартапа;

4. Нормативные пункты ICO проекта.



Описание нового ICO проекта



ICO-стартапы базируются на основе инновационных сервисов цифрового рынка. В характеристике этой группы замыслов в обязательном порядке должно быть указано любое название блокчейн-экосистемы. В противном случае это не настоящий ICO проект.



Параметры бизнес-модели



Легкомысленно пропускать такой критерий, как бизнес-модель стартапа. Создатели должны чётко объяснить, каким образом новый ICO проект связан с разработанной виртуальной монетой. Если о связующем звене материала очень мало, и предоставленная информация какая-то размытая, лучше этот ICO проект пропустить и воздержаться от инвестирования. Разобраться в параметрах бизнес-модели помогут ответы на следующие вопросы:



• Какой функциональностью наделен новый форк?

• С какой целью его будут использовать?

• Действительно необходим этот альткоин?

• Перспективен ли замысел с финансовой точки зрения?

• Можно ли будет новым форком рассчитываться за пределами системы сообщества?



Финансовая прозрачность стартапа



Новые ICO проекты цифрового рынка после запуска становятся общественными компаниями. Постоянно быть под контролем общественности – сложно. Если учредители редко извещают пользователей свежими новостями и рассказывают о текущем положении вещей, то для инвестирования их ICO проекты непригодны. Обязательно проверяйте:



• Сотрудничает ли стартап с независимыми аудиторскими компаниями?

• Каким образом создатели информируют своих клиентов?

• Создан ли блог на сайте ICO блокчейн проекта?

• Перечислили разработчики свои обязательства перед инвесторами?

• Указаны ли точные сроки старта?

• Пользуются ли соучредители помощью независимых специалистов?

• Выкладывается ли своевременно отчётная информация о деятельности ICO-стартапа?

• Планируется добавление новой монеты на криптовалюные биржи? На какие именно?



Нормативные пункты ICO проекта



Инвестору должно быть известно:



• Каким образом осуществляется сохранность и безопасность счетов?

• По какому принципу будут распределяться монеты?

• Запланирована ли аудиторская проверка?

• В какой юрисдикции открыт новый ICO проект?

• Оговаривает ли создатель прогнозируемые или явные нормативные риски?

• Несколько примеров успешной деятельности ICO блокчейн проектов

• Точные сроки и условия продажи криптовалюты

• Кто является разработчиком пунктов контракта на выпуск альткоина и подготовил программный сервис?



В завершение



Перспективы обхода венчурного капитала действительно привлекательны. Только ICO проекты вместе с большими суммами прибыли добавляют создателям пакет непривычных проблем. Готовы ли вы с ними справляться? Знаете, как себя вести в той или иной ситуации?

Стандартные венчурные проекты приучили инвесторов тщательно анализировать новый продукт. Но точно ли надо настолько щепетильно собирать информацию по каждому новому ICO проекту? Сейчас так много и часто запускают новые альткоины, так не проще ли просто собирать «вершки» и своевременно обновлять пакет инвестиционных проектов? Что вы обо всём этом думаете?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Интернациональный стратап- ICO вызвал шквал положительных эмоций. Ничего удивительно в этом нет. Краундфандингпозволит многим начинающим предпринимателям вызвать интерес у инвесторов, и первичная продажа новой криптовалюты пройдёт быстро и эффективно в сравнении с привычными методами. Активные поклонники криптовалют уже отслеживаютдля выгодных вложений. Только вот не всем известно, какие критерии следует учитывать перед выбором стартап-ICO? Сейчас об этом и поговорим. Если я что-то пропущу, добавьте свою информацию в комментариях.Собрать полноценный анализ ICO блокчейн проектов помогут 4 критерия:1. Описание2. Параметры бизнес-модели;3. Финансовая прозрачность стартапа;4. Нормативные пунктыICO-стартапы базируются на основе инновационных сервисов цифрового рынка. В характеристике этой группы замыслов в обязательном порядке должно быть указано любое название блокчейн-экосистемы. В противном случае это не настоящийЛегкомысленно пропускать такой критерий, как бизнес-модель стартапа. Создатели должны чётко объяснить, каким образомсвязан с разработанной виртуальной монетой. Если о связующем звене материала очень мало, и предоставленная информация какая-то размытая, лучше этотпропустить и воздержаться от инвестирования. Разобраться в параметрах бизнес-модели помогут ответы на следующие вопросы:• Какой функциональностью наделен новый форк?• С какой целью его будут использовать?• Действительно необходим этот альткоин?• Перспективен ли замысел с финансовой точки зрения?• Можно ли будет новым форком рассчитываться за пределами системы сообщества?цифрового рынка после запуска становятся общественными компаниями. Постоянно быть под контролем общественности – сложно. Если учредители редко извещают пользователей свежими новостями и рассказывают о текущем положении вещей, то для инвестирования ихнепригодны. Обязательно проверяйте:• Сотрудничает ли стартап с независимыми аудиторскими компаниями?• Каким образом создатели информируют своих клиентов?• Создан ли блог на сайте• Перечислили разработчики свои обязательства перед инвесторами?• Указаны ли точные сроки старта?• Пользуются ли соучредители помощью независимых специалистов?• Выкладывается ли своевременно отчётная информация о деятельности• Планируется добавление новой монеты на криптовалюные биржи? На какие именно?Инвестору должно быть известно:• Каким образом осуществляется сохранность и безопасность счетов?• По какому принципу будут распределяться монеты?• Запланирована ли аудиторская проверка?• В какой юрисдикции открыт• Оговаривает ли создатель прогнозируемые или явные нормативные риски?• Несколько примеров успешной деятельности• Точные сроки и условия продажи криптовалюты• Кто является разработчиком пунктов контракта на выпуск альткоина и подготовил программный сервис?Перспективы обхода венчурного капитала действительно привлекательны. Тольковместе с большими суммами прибыли добавляют создателям пакет непривычных проблем. Готовы ли вы с ними справляться? Знаете, как себя вести в той или иной ситуации?Стандартные венчурные проекты приучили инвесторов тщательно анализировать новый продукт. Но точно ли надо настолько щепетильно собирать информацию по каждому? Сейчас так много и часто запускают новые альткоины, так не проще ли просто собирать «вершки» и своевременно обновлять пакет инвестиционных проектов? Что вы обо всём этом думаете?------------------------

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