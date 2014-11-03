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Какие критерии следует учитывать перед выбором стартап-ICO?

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Премиум-Бизнес-Леди
 
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Какие критерии следует учитывать перед выбором стартап-ICO?
Интернациональный стратап- ICO вызвал шквал положительных эмоций. Ничего удивительно в этом нет. Краундфандинг ICO блокчейн проектов позволит многим начинающим предпринимателям вызвать интерес у инвесторов, и первичная продажа новой криптовалюты пройдёт быстро и эффективно в сравнении с привычными методами. Активные поклонники криптовалют уже отслеживают новые ICO проекты для выгодных вложений. Только вот не всем известно, какие критерии следует учитывать перед выбором стартап-ICO? Сейчас об этом и поговорим. Если я что-то пропущу, добавьте свою информацию в комментариях.


Собрать полноценный анализ ICO блокчейн проектов помогут 4 критерия:

1. Описание нового ICO проекта;
2. Параметры бизнес-модели;
3. Финансовая прозрачность стартапа;
4. Нормативные пункты ICO проекта.

Описание нового ICO проекта

ICO-стартапы базируются на основе инновационных сервисов цифрового рынка. В характеристике этой группы замыслов в обязательном порядке должно быть указано любое название блокчейн-экосистемы. В противном случае это не настоящий ICO проект.

Параметры бизнес-модели

Легкомысленно пропускать такой критерий, как бизнес-модель стартапа. Создатели должны чётко объяснить, каким образом новый ICO проект связан с разработанной виртуальной монетой. Если о связующем звене материала очень мало, и предоставленная информация какая-то размытая, лучше этот ICO проект пропустить и воздержаться от инвестирования. Разобраться в параметрах бизнес-модели помогут ответы на следующие вопросы:

• Какой функциональностью наделен новый форк?
• С какой целью его будут использовать?
• Действительно необходим этот альткоин?
• Перспективен ли замысел с финансовой точки зрения?
• Можно ли будет новым форком рассчитываться за пределами системы сообщества?

Финансовая прозрачность стартапа

Новые ICO проекты цифрового рынка после запуска становятся общественными компаниями. Постоянно быть под контролем общественности – сложно. Если учредители редко извещают пользователей свежими новостями и рассказывают о текущем положении вещей, то для инвестирования их ICO проекты непригодны. Обязательно проверяйте:

• Сотрудничает ли стартап с независимыми аудиторскими компаниями?
• Каким образом создатели информируют своих клиентов?
• Создан ли блог на сайте ICO блокчейн проекта?
• Перечислили разработчики свои обязательства перед инвесторами?
• Указаны ли точные сроки старта?
• Пользуются ли соучредители помощью независимых специалистов?
• Выкладывается ли своевременно отчётная информация о деятельности ICO-стартапа?
• Планируется добавление новой монеты на криптовалюные биржи? На какие именно?

Нормативные пункты ICO проекта

Инвестору должно быть известно:

• Каким образом осуществляется сохранность и безопасность счетов?
• По какому принципу будут распределяться монеты?
• Запланирована ли аудиторская проверка?
• В какой юрисдикции открыт новый ICO проект?
• Оговаривает ли создатель прогнозируемые или явные нормативные риски?
• Несколько примеров успешной деятельности ICO блокчейн проектов
• Точные сроки и условия продажи криптовалюты
• Кто является разработчиком пунктов контракта на выпуск альткоина и подготовил программный сервис?

В завершение

Перспективы обхода венчурного капитала действительно привлекательны. Только ICO проекты вместе с большими суммами прибыли добавляют создателям пакет непривычных проблем. Готовы ли вы с ними справляться? Знаете, как себя вести в той или иной ситуации?
Стандартные венчурные проекты приучили инвесторов тщательно анализировать новый продукт. Но точно ли надо настолько щепетильно собирать информацию по каждому новому ICO проекту? Сейчас так много и часто запускают новые альткоины, так не проще ли просто собирать «вершки» и своевременно обновлять пакет инвестиционных проектов? Что вы обо всём этом думаете?



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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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