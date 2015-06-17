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Роботы-полицейские заступают на службу в Дубае

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Старый Сегодня, 22:53
#1
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Роботы-полицейские заступают на службу в Дубае
Роботизированный полицейский, который может помочь выявить разыскиваемых преступников и собрать доказательства, присоединился к полицейским силам Дубая и будет патрулировать занятые районы в городе в рамках правительственной программы, направленной на замену некоторых человеческих борцов с преступностью на машины.



Если эксперимент «Robocop» будет успешным, полиция Дубая заявила, что хочет, чтобы невооруженные роботы составляли 25 процентов от всех патрульных к 2030 году.


Одетый в цвета полицейской униформы в Дубае, робот в натуральную величину, который может пожать друг другу руки и отдать честь, является более легкой стороной правительственного плана по использованию технологий для улучшения услуг и безопасности в преддверии открытия выставки в Дубае Expo 2020.


«Эти роботы могут работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, они не будут просить вас о предоставлении отпуска, отпуска по болезни или отпуска по беременности и родам. Он может работать круглосуточно», - сказал Халид Насер Аль-Разоки, генеральный директор отдела Smart Services в Дубайской полиции.



Первый автоматизированный полицейский на Ближнем Востоке, робот на колесах, оснащен камерами и программным обеспечением для распознавания лиц. Высотою 5 футов 5 дюймов и весом 100 кг он также может говорить на шести языках и предназначен для чтения мимики.

Халид Насер Аль-Разоки признав, что роботы не могут заменить людей в такой задачи, как проведение арестов.

Он может сравнивать лица с полицейской базой данных и совпадением флагов с штаб-квартирой. Он может читать автомобильные номерные знаки, и его видеопоток может помочь полиции следить за рисками, такими как без присмотра сумки в популярных районах Дубая. В прошлом году Дубай посетили 15 млн человек, поскольку он является туристическим и финансовым центром Объединенных Арабских Эмиратов.


Члены общественности могут также поговорить с роботом, чтобы сообщить о преступлении связавшись с ним, используя компьютер с сенсорным экраном, встроенный в него в груди.



Робот разработан на базе Барселонской PAL Robotics, и запрограммированная полицией Дубая, стоимость робота не была раскрыта.

Полиция в Дубае ранее привлекал внимание средств массовой информации, выставляя дорогие роскошные автомобили (Lamborghini и Ferrari) в качестве патрульных автомобилей.


https://text.ru/antiplagiat/5933038761610

Специально для mmgp.ru
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Jeff Jeff на форуме  
Старый Сегодня, 23:07
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 582
Благодарностей: 116
УГ: 1
КП: 0.135
Re: Роботы-полицейские заступают на службу в Дубае
Не перестаю восхищаться этой страной.
Правительство достойно уважения. Купаются в деньгах, которые направляют в нужное русло да и еще на пользу людям.
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WoodenArrow на форуме  
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