Роботы-полицейские заступают на службу в Дубае

Роботизированный полицейский, который может помочь выявить разыскиваемых преступников и собрать доказательства, присоединился к полицейским силам Дубая и будет патрулировать занятые районы в городе в рамках правительственной программы, направленной на замену некоторых человеческих борцов с преступностью на машины.
Если эксперимент «Robocop» будет успешным, полиция Дубая заявила, что хочет, чтобы невооруженные роботы составляли 25 процентов от всех патрульных к 2030 году.
Одетый в цвета полицейской униформы в Дубае, робот в натуральную величину, который может пожать друг другу руки и отдать честь, является более легкой стороной правительственного плана по использованию технологий для улучшения услуг и безопасности в преддверии открытия выставки в Дубае Expo 2020.
«Эти роботы могут работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, они не будут просить вас о предоставлении отпуска, отпуска по болезни или отпуска по беременности и родам. Он может работать круглосуточно», - сказал Халид Насер Аль-Разоки, генеральный директор отдела Smart Services в Дубайской полиции.
Первый автоматизированный полицейский на Ближнем Востоке, робот на колесах, оснащен камерами и программным обеспечением для распознавания лиц. Высотою 5 футов 5 дюймов и весом 100 кг он также может говорить на шести языках и предназначен для чтения мимики.
Халид Насер Аль-Разоки признав, что роботы не могут заменить людей в такой задачи, как проведение арестов.
Он может сравнивать лица с полицейской базой данных и совпадением флагов с штаб-квартирой. Он может читать автомобильные номерные знаки, и его видеопоток может помочь полиции следить за рисками, такими как без присмотра сумки в популярных районах Дубая. В прошлом году Дубай посетили 15 млн человек, поскольку он является туристическим и финансовым центром Объединенных Арабских Эмиратов.
Члены общественности могут также поговорить с роботом, чтобы сообщить о преступлении связавшись с ним, используя компьютер с сенсорным экраном, встроенный в него в груди.
Робот разработан на базе Барселонской PAL Robotics, и запрограммированная полицией Дубая, стоимость робота не была раскрыта.
Полиция в Дубае ранее привлекал внимание средств массовой информации, выставляя дорогие роскошные автомобили (Lamborghini и Ferrari) в качестве патрульных автомобилей.
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Специально для mmgp.ru