Проект UPRIGHT GO привлек $1,218 млн инвестиций для борьбы с сутулостью

Израильский стартап привлек $1,218 миллионов для улучшения осанки офисных работников
UPRIGHT GO - представляет собой устройства для улучшения осанки людей которые много времени проводят сидя за компьютером. Так же устройство убирает сутулость. Как заявляют основатели стартапа устройство можно применять сидя, стоя и даже в движении. Такая идея привлекла 1 218 400 долларов превысив ожидаемую сумму сбора на 4473 процента. Этап сбора средств был закрыт 10 мая. Основан проект в Израиле.
Устройство легко борется с сутулостью и искореняет привычку горбиться. UPRIGHT GO отслеживает вашу осанку для улучшения вашего здоровья. Устройство можно использовать ежедневно не ощущая дискомфорта. Идеальное применение может найти данный прибор в среде офисных работников. UPRIGHT GO поможет укрепить мышечную силу человека пройдя специальную 3 или 4 недельную программу. Замечать за собой улучшения к лучшему можно уже через 2 недели после начала пользования устройством.
UPRIGHT GO - это прибор с миниатюрными размерами. При сканировании осанки и обнаружении искривления ее вами в течении дня вы ощутите вибрацию и будете вынуждены выровнять свою осанку. Осанка это практически самая большая цена которую мы платим за сидячий образ жизни, при котором мышцы ослабевают и устают держать позвоночник в нормальном положении.
Настроить план работы устройства и смотреть графики срабатывания и время оставшееся для обучения можно смотреть в специальном приложении на смартфоне. На данный момент приложения выпущены как для андроид устройств так и для продукции апл. Создатели устройства на столько уверены в качестве и удобности использования устройства, что готовы вернуть за него деньги если в течении 30 дней вас не устроит, что угодно в пользовании им. Уверенность в первую очередь вызвана личным опытом, причем это не первый удачный выпущенный продукт.
Устройство станет именно тем толчком, которое позволит изменить жизнь офисных сутулых работников к лучшему. Не секрет, что многие хотят выровнять осанку, но просто не могут постоянно обращать на это внимание и следить за собой. Эту функцию и возьмет на себя новое устройство. Не секрет, что из за искривления позвоночника возникает много проблем со здоровьем, а благодаря устройству можно обезопасить себя от них.
Устройство идет в жестком чехле, что не позволит повредить его при перевозке, а зарядку получает через обычный usd шнур.
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Специально для mmgp.ru