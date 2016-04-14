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Rigiet привлек $681,5 тысяч для создания ультра современного смартфон-стабилизатора

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Rigiet привлек $681,5 тысяч для создания ультра современного смартфон-стабилизатора


Стартап из Сан-Франциско хочет создать супер стабилизатор на смартфон и привлек для этого $ 681,457 на indiegogo

Стартап команда из Сан-Франциско США создала супер современный стабилизатор для смартфонов и экшин-камер . Проект смог собрать на краудфандинговой площадке indiegogo 2246 процентов от желаемых инвестиций. Хотя планировалось собрать не более 50 тысяч долларов, стартап смог к завершению компании по сбору средств 3 мая привлечь аж 681 457 долларов.

Стабилизатор Rigiet является самым инновационным и универсальным в этой отрасли. Стабилизатор автоматически отслеживает углы наклона и меняет их поэтапно без резких скачков.


Это устройство подарит возможность качественно снять все моменты жизни. Картинка на видео будет плавная и практически профессиональная со стабилизатором Rigiet. Устройство имеет 7 режимов различной съемки, что бы вы могли выбрать именно то который позволит получать идеальное качество в той или иной ситуации.

Для съемки природы (пейзажа), портрета или панорамы вы лишь повернете руку, а стабилизатор сам установит вашу камеру или смарфон в нужную позицию. Основатели проекта рассказали, что для достижения такого эффекта пришлось проделать не малую работу. Благодаря разработке и универсальность конструкции Rigiet вы сможете продолжать съемку даже с опущенными руками.


Для тех кто хочет зафиксировать режим и состояние съемки можно в ручную настроить положение и стабилизатор будет слушаться вас. На стабилизаторе есть простоя и функциональная управляющая панель, на которой можно выбирать режимы фото или видео съемки, а так же выбирать фронтальную или основную камеру. В стабилизатор встроен небольшой мощный аккумулятор благодаря которому смартфон или камеру можно заряжать прямо во время съемки.

Стабилизатор так же выполняет и функцию штатива триноги, что позволяет избавится от большого количества аксессуаров которые нужно брать с собой. Такой стабилизатор заменяет селфи палку, пауэр банк, штатив и даже превосходит все написанное в разы.

С помощью специального приложения на смартфоне можно выбрать объект отслеживания который всегда будет находится в кадре. Стабилизатор Rigiet будет вести охоту за выделенным объектом и всегда продолжать съемку его.


Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
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Метки
бизнес, инвестиции, стартап
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