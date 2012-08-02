Биржа Coinbase ищет инвестиции при оценке более $ 1 млрд

В пятницу издательство The Wall Street Journal сообщило, что биржа для обмена биткоинов Coinbase находится на стадии переговором с будущими инвесторами о новом раунде финансирования при оценке более $ 1 млрд. Знакомые с биржей источники сообщили, что пока неизвестно ничего об инвесторах нового раунда, но Coinbase нацелена на привлечение $ 100 млн или более
. В отчете сообщается, что это самый крупный раунд финансирования для венчурных компаний, вкладывающих деньги в проекты, связанные с Bitcoin. Представитель Coinbase отказался от комментариев на запрос от Reuters.
Компания Coinbase — крупнейшая в мире биржа для обмена Bitcoin. В последние недели она столкнулась с увеличением количества пользователей и повышенной активностью трейдеров на платформе, поскольку цена биткоина достигла рекордных максимумов. Спрос на криптовалютные активы взлетел по мере создания новых токенов для привлечения финансирования начинающими компаниями, использующими технологию блокчейн.
Биржа Coinbase сообщила о том, что в январе она привлекла $ 75 млн
от нескольких крупных финансовых предприятий, включая Фондовую биржу Нью-Йорка, USAA Bank и испанскую банковскую группу BBVA. В начале 2017 года компания Coinbase получила лицензию BitLicense
от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, которая позволяет проводить операции и денежные переводы в виртуальной валюте
Перевод специально для mmgp.ru
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