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Канадский мессенджер Kik планирует провести ICO

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Старый Сегодня, 21:20
#1
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Канадский мессенджер Kik планирует провести ICO

Канадский мобильный мессенджер Kik объявил о запуске собственной виртуальной валюты Kin на базе Ethereum и планах по проведению ICO.

Компания со штаб-квартирой в Уотерлу утверждает, что ее услугами пользуется до 15 миллионов людей ежемесячно, и не планирует останавливаться на достигнутом. Как пояснил управляющий директор Kik Тед Ливигстон, на первых порах валюта Kin будет использоваться для оплаты услуг и товаров, встроенных в мобильное приложение. По мере того, как количество пользователей приложения будет расти, будет расти и стоимость криптовалюты. В будущем Ливингстон надеется вывести Kin в число ведущих цифровых валют планеты.

«Kik станет главной точкой сборки для всех пользователей криптовалюты в мире, а Kin – самой популярной цифровой валютой», – заявил Ливингстон в интервью изданию Bloomberg.

На данном этапе планируется выделить некоторое количество Kin каждому пользователю мессенджера. Криптовалюта сможет быть использована для оплаты игр, онлайн-трансляций и иного цифрового контента. Компания надеется увеличить число рекламодателей и поставщиков встроенных покупок и обещает, что по мере прибавления новых пользователей, владельцы валюты Kin будут богатеть:

«Мы создадим экономику, в которой впервые в истории миллионы и миллионы обычных пользователей смогут зарабатывать на криптовалюте», - заявил Тед Ливингстон.

Кроме того, компания озабочена вопросом децентрализации цифровой индустрии:

«Растущее число цифровых услуг контролируется очень узким кругом компаний. Если оставить это без внимания, мы окажемся в мире, где выбор жестко ограничен, а несколько частных компаний контролирует абсолютно весь рынок цифровых услуг».

Чтобы избежать такого сценария, компания планирует вкладываться в создание и поддержание децентрализованной экосистемы, основанной на разнообразии и внимании к потребностям пользователей.

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Анна Чернобай на форуме  
Старый Сегодня, 21:24
#2
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Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
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Re: Канадский мессенджер Kik планирует провести ICO
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Канадский мессенджер Kik планирует провести ICO
Такое впечатление что вы делали скриншот с пнж файла в редакторе и сохранили файл в пнж )))
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Старый Сегодня, 21:41
#3
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,087
Благодарностей: 758
УГ: 14
КП: 0.295
подарки
Автор темы Re: Канадский мессенджер Kik планирует провести ICO
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Такое впечатление что вы делали скриншот с пнж файла в редакторе и сохранили файл в пнж )))
Это так делал тот, кто в Источнике писал новость)
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Анна Чернобай на форуме  
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