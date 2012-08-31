Канадский мессенджер Kik планирует провести ICO

Канадский мобильный мессенджер Kik объявил о запуске собственной виртуальной валюты Kin на базе Ethereum и планах по проведению ICO.
Компания со штаб-квартирой в Уотерлу утверждает, что ее услугами пользуется до 15 миллионов людей ежемесячно, и не планирует останавливаться на достигнутом. Как пояснил управляющий директор Kik Тед Ливигстон, на первых порах валюта Kin будет использоваться для оплаты услуг и товаров, встроенных в мобильное приложение. По мере того, как количество пользователей приложения будет расти, будет расти и стоимость криптовалюты. В будущем Ливингстон надеется вывести Kin в число ведущих цифровых валют планеты.
«Kik станет главной точкой сборки для всех пользователей криптовалюты в мире, а Kin – самой популярной цифровой валютой», – заявил Ливингстон в интервью изданию Bloomberg.
На данном этапе планируется выделить некоторое количество Kin каждому пользователю мессенджера. Криптовалюта сможет быть использована для оплаты игр, онлайн-трансляций и иного цифрового контента. Компания надеется увеличить число рекламодателей и поставщиков встроенных покупок и обещает, что по мере прибавления новых пользователей, владельцы валюты Kin будут богатеть:
«Мы создадим экономику, в которой впервые в истории миллионы и миллионы обычных пользователей смогут зарабатывать на криптовалюте», - заявил Тед Ливингстон.
Кроме того, компания озабочена вопросом децентрализации цифровой индустрии:
«Растущее число цифровых услуг контролируется очень узким кругом компаний. Если оставить это без внимания, мы окажемся в мире, где выбор жестко ограничен, а несколько частных компаний контролирует абсолютно весь рынок цифровых услуг».
Чтобы избежать такого сценария, компания планирует вкладываться в создание и поддержание децентрализованной экосистемы, основанной на разнообразии и внимании к потребностям пользователей.