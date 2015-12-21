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Стартап привлек более $178 тысяч на создание супер крепкого ремня

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Стартап привлек более $178 тысяч на создание супер крепкого ремня


Холт Эванс & Раду Зарнеску создали новые супер прочный ремень и привлекли $178 тысяч инвестиций на kickstarter

SMART BELT - представляет из себя супер прочный ремень с миниатюрной точной регулировкой. Основателям проекта Холту Эвансу и Раду Зарнескому удалось собрать на краудфандинговой площадке kickstarter 3570 процентов желаемых инвестиций. Хотя желали они получить всего 5 тысяч долларов, им удалось получить сумму 178 798 долларов и это еще за 50 дней до окончания сбора средств. Инвесторами выступили почти 2000 людей из разных стран.

Основатели проекта Холт Эванс и Раду Зарнеску утверждают, что их разработка с добавлением кевларовых волокон превратила обычный ремень в супер прочный и с легкой много ступенчатой регулировкой. Технология добавления кевларового волокна в ремень уже запатентована.

В прошлом году Холт Эванс и Раду Зарнескууже выпустили свой прошлый продукт с помощью Kickstarter, и тогда в им помогли более 2 тысяч инвесторов. Характеристики ремня с добавлением кевларового волокна улучшаются в разы. Вы наверное могли замечать, что при регулярных изгибах ремень начинает трескаться и приходит сначала в визуальную негодность, а затем и в эксплуатационную. Кевлар превращает материал в самый крепкий вид из всего текстиля. Как утверждают создатели материал крепче железа, и при этом сохраняет гибкость и красивый цвет. В поясе используется итальянская кожа, закупленная на одной из лучших фабрик Италии. В ходе испытания ремень показал рост прочности в 13 раз от самого плохого образца и в 5 раз от лучшего образца. Суть заключается в том, что пояс будет более долговечный и даже с большим сроком эксплуатации не потеряет визуальную привлекательностью.

В 2017 году в проект добавили еще 1 новшество. Такой новинкой выступила система автоматического затягивания. Она неудобные 5 отверстий, которые не всегда были востребованы. В отличии от классического ремня регуляция затягивания пояса практически идеальна имея 32 ступени фиксации, в то время как на старом всего 5 отверстий с дистанцией в 2-3 сантиметра. Например плотно пообедав, вы ощутите дикий дискомфорт не найдя нужного уровня фиксации ремня.

Поставки нового продукта начнутся уже в конце лета. Производство обещают наладить только с применением сертифицированной итальянской кожи. Продукт выйдет в 2 цветовых вариантах и имеет 4 дизайнерских решения застежек. Продукт прошел много техническо-эксплуатационных испытания, а так же опросов от ведущих стилистов и эстетов.


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Метки
kickstarter, бизнес, инвестиции, стартап
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