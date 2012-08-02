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Илон Маск: заводские травмы работников Tesla «ранят мое сердце»

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Илон Маск: заводские травмы работников Tesla «ранят мое сердце»
В прошлую среду генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил сотрудникам, что он хочет напрямую получать сообщения о заводских травмах на электронную почту. Такие сообщение появилось через несколько дней после публикации показателей травматизма на заводе Femont. Как оказалось, среднее число заводских травм увеличилось по сравнению с 2014 и 2015 годами.



«Никакие слова не могут выразить то, насколько я забочусь о вашей безопасности и благополучии, - написал Маск в электронном письме, которое распространяется на Reddit. – Меня сильно задевают новости о новых травмах на производстве машин, когда сотрудники выкладываются изо всех сил, чтобы сделать Tesla успешной». Затем Маск рассказал, что в будущем хочет получать все без исключения отчеты о рабочих травмах. Генеральный директор Tesla планирует провести время на конвейере завода Fremont. В письме Маск занял более мягкую позицию, чем ранее, когда Tesla обвиняли в ужасных условиях, которые вызвали высокий уровень травматизма. В февральском ответе сотрудникам Илон Маск назвал претензии «неискренними или откровенно ложными».

Вот полный текст письма:
Цитата:
«Никакие слова не могут выразить мою заботу о вашей безопасности и благополучии. Каждая новость о рабочем травматизме ранит мое сердце, ведь вы выкладываетесь на все силы и производите машины, чтобы сделать Tesla успешнее.

Смотря в будущее, я прощу сообщать меня о каждой, без исключения, производственной травме. Каждую неделю я встречаюсь с командой по безопасности, но еще я хочу встретиться с пострадавшими сотрудниками, как только они будут здоровы. Встречи помогут понять, что конкретно нужно улучшить, чтобы исправить ситуацию. Кроме того, я проведу время на производственной линии и буду выполнять те же работы, что и пострадавшие сотрудники Tesla.

Это то, что должны делать все менеджеры Tesla. Мы управляем компанией, находясь на линии фронта, а не сидя в безопасной и удобной башне из слоновой кости. Управляющий персонал всегда должен ставить безопасность своей команды выше собственной».
Перевод специально для mmgp.ru

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