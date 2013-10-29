Создатель Эфириума Виталик Бутерин встретился с президентом России Владимиром Путиным
Виталик Бутерин встретился с Владимиром Путиным «в конце закрытой встречи руководителей корпораций», согласно заявлению изобретателя Эфириума, который подтвердил, что он разговаривал с Президентом России, на совещании на высшем уровне.
По словам пресс-секретаря России, после совещания с руководителями крупнейших корпораций, российский президент немного пообщался с основателем Эфириума Виталием Бутериным, который рассказал о возможном использовании блокчейн технологий в Российской Федерации. Президент России поддержал идею установления деловых контактов с возможными российскими партнерами.
Пока неясно о чем шла речь, но Бутерин заявил, что уже провел встречи и в целом дружеские дискуссии «с чиновниками высших уровней из США, Канады, Великобритании, ЕС, Швейцарии, России, Сингапура, Китая и Тайваня. Я полностью намерен отказаться от любых просьб, касающихся диктата, убийства или угнетения людей», - сказал Бутерин.
Разговор состоялся вчера во время Петербургского международного экономического форума, где Бутерин говорил на беглом русском, языке страны, где он родился и жил до шести лет, до переезда его родители в Канаду.
Владимир Путин стал высшим должностным лицом, который показал осведомленность в этом пространстве. Среди чиновников знакомых с этой темой бывший министр Великобритании, который в 2014 году купил Биткойн и тогдашний министр финансов Франции, в настоящее время президент, Макрон, у которого Биткойн кошелек Ledger Blue и кошелек Эфириума.
Это означает, что осталось всего три человека, высокопоставленных чиновника, которым предстоит узнать об этом пространстве - королева Великобритании, президент Америки, Дональд Трамп (Donald Trump) или президент Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping).
Сейчас, похоже, к ним присоединился центральный банк России, с заместителем председателя центрального банка России Ольгой Скоробогатовой, которая заявила:
«Регулирующие органы всех стран согласны с тем, что настало время разработать национальные криптовалюты - это будущее».
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность