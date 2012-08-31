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Запуск новой биткоин-биржи в Японии вызвал огромный ажиотаж пользователей

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Старый Сегодня, 20:35
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Запуск новой биткоин-биржи в Японии вызвал огромный ажиотаж пользователей
После небольшой задержки японская биткоин-биржа Z.com Coin начала работу, и уже в первые часы столкнулась с огромным наплывом трафика, из-за чего даже временно остановилась. Об этом пишет Brave New Coin.

Платформа стала новым подразделением ведущего интернет-провайдера Японии компании GMO Internet.

Запуск криптовалютной биржи был анонсирован в октябре прошлого года на фоне позитивного отношения властей Японии к криптовалтам, и ожидалось, что он состоится еще 24 мая. Предварительная регистрация пользователей была открыта 9 мая, однако, за несколько дней до назначенной даты из-за беспрецедентно высоких объемов торгов и растущей цены биткоина начало работы было временно отложено.

В минувшую среду, 31 мая, торги на Z.com Coin все же стартовали, но уже через несколько часов сайт ушел офлайн, не справившись с наплывом посетителей.

Технические проблемы, тем не менее, были преодолены, и в настоящий момент Z.com Coin работает в нормальном режиме.


Судить об объемах сделок сегодня, впрочем, сложно, так как на ресурсах вроде Coinmarketcap или Coinhills ее данные пока не отображаются. Однако, судя по общему масштабу деятельности родительской компании, можно предположить, что они имеют все шансы выйти на достаточно высокий уровень.

Еще один важный момент состоит в том, что GMO Internet владеет торговой платформой для Forex-рынка. С 2012 года GMO Click Securities является крупнейшим в мире форекс-брокером по объемам торгов, и только в 2016 году этот показатель составил $900 млрд. Но, на фоне этих внушительных цифр, внимание к биткоину оказывается далеко не случайным: по оценкам компании, через несколько лет совокупный объем ежедневных (!) сделок на криптовалютном рынке в Японии вырастет до 1 трлн иен ($8,7 млрд).

Типы аккаунтов и рынки


Z.com Coin предлагает два типа пользовательских аккаунтов: Simple (Простой) и Full Access (Полный доступ). Первый тип аккаунта не требует детальной личной информации, однако функционал ограничен биткоин-кошельком с опцией покупки монет, депозитов и вывода средств. Аккаунты с полным доступом требуют полной верификации, но дополнительные возможности включаю покупку биткоина и вывод средств в иенах, а также трейдинг на бирже.

На первоначальном этапе компания предлагает два рынка: торговля биткоином против различных фиатных валют, куда также входит и маржинальный трейдинг, а также более традиционный рынок виртуальных валют. Второй пока ограничен биткоином, но как предполагается, в будущем там появятся и другие криптовалюты вроде Ethereum. Также примечательно, что, как и в случае с BitFlyer, которую Z.com Coin рассматривает в качестве конкурента, торговля на рынке виртуальных валют происходит с нулевыми комиссиями.



Еще одной особенностью Z.com Coin можно назвать то, что ее модель построена по принципу уже упомянутой выше форекс-платформы GMO Click Securities. Демография последней при этом достаточно любопытна: на ней широко представлена так называемая группа Mrs. Watanabe — объединение женщин-трейдеров, которые предпочитают вести маржинальные торги и, по некоторым сведениям, контролируют долю мирового форекс-рынка в размере $40 трлн. GMO Click при этом называется их наиболее предпочтительной платформой.

Запуск Z.com Coin также означает, что теперь эта группа имеет прямой доступ к маржинальной торговле и биткоином. Какие это откроет перспективы для первой криптовалюты, покажет время, но говорить о том, что на рынке биткоин-трейдинга появился новый сильный игрок, можно говорить достаточно уверенно.

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Анна Чернобай на форуме  
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