Rich-step - rich-step.com

Старт 03.06.2017
Rich-step это современная пошаговая система, которая обеспечит Вас постоянным доходом в долларах.
Главным преимуществом проекта является:
1. 100% денежных средств распределяются между участниками проекта.
2. Все деньги поступают с кошелька на кошелёк участника, т.е. в любой момент времени все деньги находятся на персональных кошельках. Переводы Р2Р, от человека к человеку.
Система включает в себя линейный и бинарный маркетинги (4 бинарные площадки).
Ниже все возможные варианты тарифов на вход:
Сертификат 1 – 5$ : получайте ссылку и возможность заработать от каждого приглашённого 5$
Первая бинарная площадка – 25$ : заходя в неё и пригласив всего 14 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 25$ в итоге заработайте 8 x 25 = 200$ !
Сертификат 2 - 20$ : получайте возможность заработать от каждого приглашённого 20$
Вторая бинарная площадка – 100$ : заходя в неё и пригласив всего 30 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 100$ в итоге заработайте 16 x 100 = 1600$ !
Сертификат 3 - 200$ : получайте возможность заработать от каждого приглашённого 200$
Третья бинарная площадка – 500$ : заходя в неё и пригласив всего 30 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 500$ в итоге заработайте 16 x 500 = 8000$ !
Сертификат 4 - 1000$ : получайте возможность заработать от каждого приглашённого 1000$
Четвёртая бинарная площадка – 2000$ : заходя в неё и пригласив всего 62 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 2000$ в итоге заработайте 32 x 2000 = 64000$ !
Подробно смотрите в видео :
Регистрация по этой ссылке : https://rich-step.com/index.php?refuser=bsadel
Платёжная система : Perfectmoney.
Перед вложением обязательно на кошельке perfectmoney для безопасности генерируйте альтернативную кодовую фразу.
Для этого Заходим в Perfect Money, потом нажимаем с правой стороны на синей полоске НАСТРОЙКИ и в левой колонке где надпись ОБНОВИТЬ ПРОФИЛЬ спускаемся ниже и видим надпись АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОДОВАЯ ФРАЗА, нажимаем на кнопку GENERATE получаем кодовую фразу, обязательно её сохранить.
Также в профиле проекта обязательно впишите свой кошелёк так как оплата будет сразу на ваш кошелёк приходить !
Скрин моих вложений :
Я уже на втором бинаре, цель заработать 1600$ и пойти дальше на третий бинар ! а потом может и на четвёртый.