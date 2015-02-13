Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Rich-step - rich-step.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:31
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.02.2016
Сообщений: 460
Благодарностей: 57
УГ: 2
КП: 0.023
Rich-step - rich-step.com
Старт 03.06.2017

Rich-step это современная пошаговая система, которая обеспечит Вас постоянным доходом в долларах.

Главным преимуществом проекта является:
1. 100% денежных средств распределяются между участниками проекта.
2. Все деньги поступают с кошелька на кошелёк участника, т.е. в любой момент времени все деньги находятся на персональных кошельках. Переводы Р2Р, от человека к человеку.



Система включает в себя линейный и бинарный маркетинги (4 бинарные площадки).

Ниже все возможные варианты тарифов на вход:

Сертификат 1 – 5$ : получайте ссылку и возможность заработать от каждого приглашённого 5$
Первая бинарная площадка – 25$ : заходя в неё и пригласив всего 14 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 25$ в итоге заработайте 8 x 25 = 200$ !

Сертификат 2 - 20$ : получайте возможность заработать от каждого приглашённого 20$
Вторая бинарная площадка – 100$ : заходя в неё и пригласив всего 30 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 100$ в итоге заработайте 16 x 100 = 1600$ !

Сертификат 3 - 200$ : получайте возможность заработать от каждого приглашённого 200$
Третья бинарная площадка – 500$ : заходя в неё и пригласив всего 30 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 500$ в итоге заработайте 16 x 500 = 8000$ !

Сертификат 4 - 1000$ : получайте возможность заработать от каждого приглашённого 1000$
Четвёртая бинарная площадка – 2000$ : заходя в неё и пригласив всего 62 человек вы получайте возможность заработать от каждого на 4 линии по 2000$ в итоге заработайте 32 x 2000 = 64000$ !

Подробно смотрите в видео :



Регистрация по этой ссылке : https://rich-step.com/index.php?refuser=bsadel

Платёжная система : Perfectmoney.

Перед вложением обязательно на кошельке perfectmoney для безопасности генерируйте альтернативную кодовую фразу.

Для этого Заходим в Perfect Money, потом нажимаем с правой стороны на синей полоске НАСТРОЙКИ и в левой колонке где надпись ОБНОВИТЬ ПРОФИЛЬ спускаемся ниже и видим надпись АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОДОВАЯ ФРАЗА, нажимаем на кнопку GENERATE получаем кодовую фразу, обязательно её сохранить.

Также в профиле проекта обязательно впишите свой кошелёк так как оплата будет сразу на ваш кошелёк приходить !

Скрин моих вложений :



Я уже на втором бинаре, цель заработать 1600$ и пойти дальше на третий бинар ! а потом может и на четвёртый.
__________________
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100 % реферальных : https://bitcoinstep.com/ref=bsadel
adeloo вне форума  
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Метки
деньги в млм, доллар, доллары, матрица, млм
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