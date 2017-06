Lonsdayl Премиум



Google Chrome начнет блокировать раздражающие объявления







Впервые новость о новой функции браузера появилась в издательстве The Wall Street Journal. Но что представляет собой «неприемлемая» реклама? Коалиция определила четыре типа плохих объявлений для ПК и восемь для мобильных телефонов, являющиеся худшими для пользователей интернета. В их список вошли: автоматически включаемые видео со звуком, реклама поверх страницы, которая пропадает только спустя определенное время, мигающие баннеры и анимированные мобильные объявления. Компания Google заявила, что хочет очистить интернет от недобросовестной рекламы, что станет хорошей новостью для потребителей и издательств, занимающихся правильными вещами.



Сайты, входящие в рекламную сеть Google, в значительной степени не будут затронуты новым инструментом, но другие издательства, продающие рекламу на стороне, должны будут устранить нежелательные объявления или это сделает браузер. Учитывая сильное влияние Google на индустрию рекламы, такой шаг может быть воспринят как регулирование «тяжелой рукой» или улучшение рынка для самого гиганта. Но это не так, ведь Google старается для широкой индустрии цифровых медиа.



Директор по управлению продуктами Google, Скотт Спенсер рассказал Business Insider: «В интернете существует определенное мнение о рекламе, которая раздражает пользователей. Иногда она настолько ужасна и раздражающая, что пользователи устанавливают приложения для блокировки рекламы. И это настоящая угроза для экосистемы издательств. Хорошие сайты только страдают от блокировщиков рекламы, а цель Google — стимулировать пользователей отказаться от них».



Что насчет сотрудничества с другими блокировщиками рекламы?



Компания Google надеется, что по мере того, как пользователи будут обновлять браузер Chrome, все меньшее количеств людей будут устанавливать приложения для блокировки рекламы, такие как AdBlock Plus. Представитель компании также признал факт сотрудничества с AdBlock Plus, чтобы рекламные объявление Google Adsense гарантированно отображались на странице. Спенсер сказал, что в договоренности с блокировщиком рекламы ничего не изменилось.



Перевод специально для mmgp.ru



