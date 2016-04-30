Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 19:51
#1
Интересующийся
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.04.2017
Сообщений: 105
Благодарностей: 6
УГ: 0
КП: 0.002
Чёрный список мошенников предлагаюших рекламу
В данную тему я буду добавлять мошеннические предложения прорекламировать проекты(в моём случае это мои экономические игры).

support@plague-farm.ru

Неоднократно предлагал мне рекламу от имени известного видео благера Lord Borg. С Андреем я общаюсь через контакт и точно знаю что это не он.

Цитата:
Здравствуйте,я снимаю видео-обзоры на YouTube.Мой канал Lord Borg (15к подписчиков)
Я заинтересовался вашим проектом
Готов снять обзор
В каждом проекте ко мне приходит 500-700 активных рефералов
Видео-обзоры привлекают большой поток людей

За этот мониторинг я прошу 600 рублей.Из них 500 рублей вложу в проект,100 оставлю себе.
Так же сделаю рассылку на 500 E-mail адрессов самых активных вкладчиков
Если заинтересовало,мой Payeer P64689787
В КОММЕНТАРИИ НАПИСАТЬ АДРЕСС ПРОЕКТА,ВАШ E-MAIL ДЛЯ СВЯЗИ
ПОСЛЕ ОПЛАТЫ СРАЗУ НАЧИНАЮ СНИМАТЬ ОБЗОР,НА КАНАЛЕ ВЫЙДЕТ
ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 3-4 ЧАСА.ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ-ПИШИТЕ СЮДА НА ПОЧТУ!
Миниатюры
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GEG Alienswar
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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