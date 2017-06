Aleksandr Baldin... Специалист

Wildhash - wildhash.com Я не админ/владелец проекта!

Дата старта: 03.06.2017

Легенда(Google перевод): Цитата: Компания Wild Hash Limited находится в авангарде горнодобывающей промышленности в биткойне уже около 5 лет. Наше мастерство и опыт сделали нас топ-биткойн-шахтер. В результате мы можем предложить нашим многочисленным клиентам хорошие инвестиционные возможности. Наше непрерывное использование передовой инфраструктуры и автоматическая обработка платежей позволили нам найти способы предложить больше прибыли нашим клиентам. Wild Hash Limited предлагает инвестиционную платформу для добычи биткойнов таким образом, чтобы наши инвесторы всегда оставались в прибыли. Присоединяйтесь к нам сейчас и наслаждайтесь лучшим в биткойнском горнодобывающем секторе. Инвестиционные планы:



Upto 1% Hourly Forever

Цитата: Plan 1 Ƀ0.00500000 - Ƀ0.99999999 0.42

Plan 2 Ƀ1.00000000 - Ƀ2.49999999 0.50

Plan 3 Ƀ2.50000000 - Ƀ4.99999999 0.58

Plan 4 Ƀ5.00000000 - Ƀ9.99999999 0.67

Plan 5 Ƀ10.00000000 - Ƀ24.99999999 0.75

Plan 6 Ƀ25.00000000 - Ƀ49.99999999 0.84

Plan 7 Ƀ50.00000000 - Ƀ99.99999999 0.92

Plan 8 Ƀ100.00000000 - Ƀ1000.00000000 1.00

Цитата: Plan 1 Ƀ0.25000000 - Ƀ1000.00000000 15000.00

Цитата: Plan 1 Ƀ5.00000000 - Ƀ1000.00000000 10000.00

Цитата: Plan 1 Ƀ10.00000000 - Ƀ1000.00000000 5000.00 Особенности:



Фиксированный курс: 1 BTC = 2000$

Тип выплат: Инстант

Скрипт: GoldCoders - Licensed

Подключенные платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin

Реферальная программа: 5-3-2-1-1

Данные Whois:

Цитата: Domain Name: WILDHASH.COM

Registrar: NAMECHEAP INC.

Sponsoring Registrar IANA ID: 1068

Whois Server: whois.namecheap.com

Referral URL: http://www.namecheap.com

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited

Updated Date: 28-may-2017

Creation Date: 30-apr-2017

Expiration Date: 30-apr-2018

Данные SSL:

Цитата:

Perfect Money:

Цитата: U14253871 (Wildhash.com)

Тип Аккаунта: Верифицирован, 0 Trust Score point(s

Кредитный рейтинг: Нормальный, нет задолженности по кредитам.



Пробный депозит:

The amount of 20 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U83*****->U14253871. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Wildhash.com User wildhash_invest.. Date: 16:23 03.06.17. Batch: 178197010.





