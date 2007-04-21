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Глава "Финтеха" прогнозирует резкое падение стоимости криптовалют

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Глава "Финтеха" прогнозирует резкое падение стоимости криптовалют
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — РИА Новости. Криптовалюты переживают стадию роста цены на позитивных ожиданиях, однако потом их стоимость ждет резкое падение, длительность цикла предсказать нельзя, сказал генеральный директор ассоциации "Финтех" Сергей Солонин в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



"Криптовалюты — это классический хайп. Мы понимаем, что 90% криптовалют, которые сейчас есть в мире, точно в дальнейшем не будут существовать. С точки зрения регулятора — это территория серьезного вызова, потому что контролировать это в отдельно взятой стране сложно, к тому же количество криптовалют увеличивается, объемы раздуты", — сказал он.
После сессии он пояснил РИА Новости, что хайп-циклом называется процесс быстрого роста цены чего-либо на высоких ожиданиях, а потом резкого падения стоимости до стадии плато с последующим новым ростом. "Абсолютное большинство новых технологий переживает так называемый цикл хайпа… Я считаю, что криптовалюта — это одна из тем, где хайп-цикл обязательно будет", — сказал Солонин.

При этом он отказался прогнозировать сроки этого процесса для криптовалют. "Мы сейчас не знаем даже, на какой точке в хайп-цикле находится блокчейн: то ли это рост, то ли есть откат, и мы будем приземляться на новое плато и оттуда расти", — отметил Солонин.

По его словам, в российском законодательстве криптовплюты могут считаться цифровым активом, с которым можно производить операции. "Но от тех рисков, которые связаны с этими новыми валютами, мы не уйдем", — заключил Солонин.
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в мае сообщила, что Банк России через месяц представит вариант нормативных документов по налогообложению криптовалют, в том числе биткоина, как цифрового товара. Сейчас в РФ действует запрет на выпуск денежных суррогатов. Все больше стран открывают свои рынки для криптовалют, и в России тоже надо ввести аккуратное регулирование биткоина, так как это предоставляет колоссальные возможности, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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