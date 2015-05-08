Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,377 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Проект эко-бизнеса Wheelys MINI по продаже кофе привлек $ 62 тысяч инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:54
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,952
Благодарностей: 1,245
УГ: 56
КП: 0.691
подарки
Проект эко-бизнеса Wheelys MINI по продаже кофе привлек $ 62 тысяч инвестиций


Стартап Wheelys MINI собрал 62 364 доллара для своего эко-бизнеса по продаже кофе

Wheelys MINI это велосипед с витриной по продаже кофе, но его особенность заключается в том, что для заварки кофе используется солнечная энергия. Проект смог за 4 дня до окончания сбора средств привлечь 125 процентов требуемых средств. Инвесторами выступили 36 человек из разных стран. Собрать на данный момент удалось 62 364 доллара.

Этап сбора средств за считанные дни смог привлечь необходимую сумму. Эко-бизнес развивается во всем мире и для него открывают новые горизонты многие страны поощряя использование солнечной энергии. Велосипед с мини витриной для продажи кофе полностью автономный. Мышечная энергия человека нужна для доставки этого аппарата как самого продавца, так и витрины на место продаж, а вот с заваркой кофе обычно возникали проблемы, так как для этого использовались аккумуляторы заряжаемые от ДВГ через генератор или от сети, так же использовались раньше газовые баллоны, что не является безопасным. Предполагается, что цена такого устройства будет начинаться от 2 тысяч долларов. Первые устройства могут поступить в продажу уже в сентябре этого года.


Полный апгрейд с солнечными батареями будет иметь стоимость в районе 4 тысяч долларов. Первый комплект в список ожидаемых покупок был предварительно заказа за 2 дня.

Так же будет создано приложение для смартфонов, где будет указаны ближайшие точки продаж кофе в данный момент. Стартап набирает сотрудников которым не будет страшен дождик в раннее утро понедельника и которые будут с улыбкой на лице продавать их кофе. Для этого потребуется качества коммуникабельности, энергичности и позитивного стиля жизни.

Купив такое кофе вы не только получите замечательный вкусный напиток, но и войдете в касту экологической защиты земли, а так же будете развивать бизнес молодых предпринимателей.


Благодаря партнерству с брендом кофе Wheelys можно уже сейчас заполучить большую долю рынка, ведь люди хорошо реагирую когда видят марку дорогого и качественного кофе. Отмечается, что кофе имеет хорошую доходность, при низкой себестоимости. Так Латте стоит $ 4 ,а по себестоимости проходит всего в 20 центов. Предварительный расчет дохода составляет 200 долларов в час. Но для этого не подойдет стояние на 1 месте, для этого и пригодится эко-велосипед. Рекордный доход с кофе Wheelys за день составил 2100 долларов.

Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Самый Модный бот по инвестициям!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт
Честный и лучший обмен электронных валют
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
BiziAlen вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Lonsdayl (Сегодня), OPLOTT (Сегодня)
Ответить
Метки
бизнес, инвестиции, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Zeitgold для технологической платформы управления бизнеса привлек €4.2 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.02.2017 15:18
Сервис анализа данных для бизнеса ThoughtSpot привлек $50 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 21.11.2016 11:27
Стартап Karhoo объединил 200 тысяч таксистов и привлек $250 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.10.2015 14:04
Первый умный термометр для мяса привлек $600 тысяч инвестиций VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 24 24.10.2015 14:09
Музыкальный стартап Jamstick привлек $800 тысяч инвестиций VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.05.2015 12:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Vovan
Антон Трефолев (AntFX) - Forex - сайта нет
От Vovan в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар moskva
Цены на платину и палладий упали до минимумов за несколько лет
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
E-InvestHost.com отзывы
От screen в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
Аватар veranika55
Реальный рубль в первом квартале укрепился на треть
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Agro-Corp - agro-corp.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Pilot-80
newinvest2013.ru - newinvest2013
От Pilot-80 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
412,377
Тем
472,516
Сообщений
11,696,216

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube