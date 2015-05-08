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Имя: Aleksandr Пол: Мужской Возраст: 27 Адрес: Любин Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.11.2016 Сообщений: 1,952 Благодарностей: 1,245 УГ: 56 КП: 0.691 подарки

Проект эко-бизнеса Wheelys MINI по продаже кофе привлек $ 62 тысяч инвестиций



Стартап Wheelys MINI собрал 62 364 доллара для своего эко-бизнеса по продаже кофе

Wheelys MINI это велосипед с витриной по продаже кофе, но его особенность заключается в том, что для заварки кофе используется солнечная энергия. Проект смог за 4 дня до окончания сбора средств привлечь 125 процентов требуемых средств. Инвесторами выступили 36 человек из разных стран. Собрать на данный момент удалось 62 364 доллара.



Этап сбора средств за считанные дни смог привлечь необходимую сумму. Эко-бизнес развивается во всем мире и для него открывают новые горизонты многие страны поощряя использование солнечной энергии. Велосипед с мини витриной для продажи кофе полностью автономный. Мышечная энергия человека нужна для доставки этого аппарата как самого продавца, так и витрины на место продаж, а вот с заваркой кофе обычно возникали проблемы, так как для этого использовались аккумуляторы заряжаемые от ДВГ через генератор или от сети, так же использовались раньше газовые баллоны, что не является безопасным. Предполагается, что цена такого устройства будет начинаться от 2 тысяч долларов. Первые устройства могут поступить в продажу уже в сентябре этого года.





Полный апгрейд с солнечными батареями будет иметь стоимость в районе 4 тысяч долларов. Первый комплект в список ожидаемых покупок был предварительно заказа за 2 дня.



Так же будет создано приложение для смартфонов, где будет указаны ближайшие точки продаж кофе в данный момент. Стартап набирает сотрудников которым не будет страшен дождик в раннее утро понедельника и которые будут с улыбкой на лице продавать их кофе. Для этого потребуется качества коммуникабельности, энергичности и позитивного стиля жизни.



Купив такое кофе вы не только получите замечательный вкусный напиток, но и войдете в касту экологической защиты земли, а так же будете развивать бизнес молодых предпринимателей.





Благодаря партнерству с брендом кофе Wheelys можно уже сейчас заполучить большую долю рынка, ведь люди хорошо реагирую когда видят марку дорогого и качественного кофе. Отмечается, что кофе имеет хорошую доходность, при низкой себестоимости. Так Латте стоит $ 4 ,а по себестоимости проходит всего в 20 центов. Предварительный расчет дохода составляет 200 долларов в час. Но для этого не подойдет стояние на 1 месте, для этого и пригодится эко-велосипед. Рекордный доход с кофе Wheelys за день составил 2100 долларов.



Уникальность: 100.00%

Специально для mmgp.ru Wheelys MINI это велосипед с витриной по продаже кофе, но его особенность заключается в том, что для заварки кофе используется солнечная энергия. Проект смог за 4 дня до окончания сбора средств привлечь 125 процентов требуемых средств. Инвесторами выступили 36 человек из разных стран. Собрать на данный момент удалось 62 364 доллара.Этап сбора средств за считанные дни смог привлечь необходимую сумму. Эко-бизнес развивается во всем мире и для него открывают новые горизонты многие страны поощряя использование солнечной энергии. Велосипед с мини витриной для продажи кофе полностью автономный. Мышечная энергия человека нужна для доставки этого аппарата как самого продавца, так и витрины на место продаж, а вот с заваркой кофе обычно возникали проблемы, так как для этого использовались аккумуляторы заряжаемые от ДВГ через генератор или от сети, так же использовались раньше газовые баллоны, что не является безопасным. Предполагается, что цена такого устройства будет начинаться от 2 тысяч долларов. Первые устройства могут поступить в продажу уже в сентябре этого года.Полный апгрейд с солнечными батареями будет иметь стоимость в районе 4 тысяч долларов. Первый комплект в список ожидаемых покупок был предварительно заказа за 2 дня.Так же будет создано приложение для смартфонов, где будет указаны ближайшие точки продаж кофе в данный момент. Стартап набирает сотрудников которым не будет страшен дождик в раннее утро понедельника и которые будут с улыбкой на лице продавать их кофе. Для этого потребуется качества коммуникабельности, энергичности и позитивного стиля жизни.Купив такое кофе вы не только получите замечательный вкусный напиток, но и войдете в касту экологической защиты земли, а так же будете развивать бизнес молодых предпринимателей.Благодаря партнерству с брендом кофе Wheelys можно уже сейчас заполучить большую долю рынка, ведь люди хорошо реагирую когда видят марку дорогого и качественного кофе. Отмечается, что кофе имеет хорошую доходность, при низкой себестоимости. Так Латте стоит $ 4 ,а по себестоимости проходит всего в 20 центов. Предварительный расчет дохода составляет 200 долларов в час. Но для этого не подойдет стояние на 1 месте, для этого и пригодится эко-велосипед. Рекордный доход с кофе Wheelys за день составил 2100 долларов.Специально для mmgp.ru

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