Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ускорение Ваших транзакций Bitcoin

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Старый Сегодня, 17:57
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 03.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ускорение Ваших транзакций Bitcoin
Приветствую Вас, уважаемые форумчане.
Предлагаю вам услугу по ускорению подтверждений транзакций bitcoin.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Эта тема не имеет ничего общего с соседней темой. Дело в том, что существуют БЕСПЛАТНЫЕ способы ускорения транзакций, скорее всего ими и пользуется ТС. Так что если у него не получилось, милости прошу ко мне.
Часто бывает такое, что транзакции очень долго не подтверждаются, а Вам хочется увидеть их в своем кошельке с возможностью воспользоваться. Например, если Вы гоняете биток по биржам и зарабатываете на этом, то, несомненно, Вам важно делать это как можно быстрее, ведь пока идет подтверждение, курс может измениться не в вашу пользу. В таком случае обратитесь ко мне, и я помогу Вам.

Стоимость ускорения простой транзакции 6$, сложной 9$.
Каждое седьмое ускорение бесплатно!

Конечная цена обсуждается после того, как будет предоставлена транзакция.


ТАК ЖЕ ЕСТЬ ТЕМА НА SEARCHENGINES

Контакты для связи:
Telegram - @luxcarry666
ICQ - 8999464
ЛС
__________________
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