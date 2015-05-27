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Ускорение Ваших транзакций Bitcoin
Приветствую Вас, уважаемые форумчане.
Предлагаю вам услугу по ускорению подтверждений транзакций bitcoin.
!!!ВНИМАНИЕ!!!
Эта тема не имеет ничего общего с соседней темой. Дело в том, что существуют БЕСПЛАТНЫЕ способы ускорения транзакций, скорее всего ими и пользуется ТС. Так что если у него не получилось, милости прошу ко мне.
Часто бывает такое, что транзакции очень долго не подтверждаются, а Вам хочется увидеть их в своем кошельке с возможностью воспользоваться. Например, если Вы гоняете биток по биржам и зарабатываете на этом, то, несомненно, Вам важно делать это как можно быстрее, ведь пока идет подтверждение, курс может измениться не в вашу пользу. В таком случае обратитесь ко мне, и я помогу Вам.
Стоимость ускорения простой транзакции 6$, сложной 9$.
Каждое седьмое ускорение бесплатно!
Конечная цена обсуждается после того, как будет предоставлена транзакция.
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Контакты для связи:
Telegram - @luxcarry666
ICQ - 8999464
ЛС