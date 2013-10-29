Китайские майнеры биткойна закрывают свою деятельность без предупреждения

В то время как Биткойн торговля восстанавливается, китайские майнеры закрывают свою деятельность без предупреждения
Странная ситуация происходит в Китае, Биткойн майнеры загадочно закрывают или меняют место проведения своих операций.
Майнинг компании в провинции Сычуань неохотно обсуждали причины ухода, как сообщает главный информационный ресурс People.cn.
Совсем недавно, Биткойн продолжил свой рост, так как китайские биржи дали зеленый свет снятию Биткойнов.
Сейчас трейдеры наслаждаются новыми возможностями санкционированного использования бирж, но отсутствие соответствующего регулирования для майнеров вызывает проблемы.
«Местный чиновник сказал, что закрытие майнинг компании Bajiaoxi сделано с целью борьбы с незаконными денежными операциями и контролем за системными рисками», - сообщает People, в то время как ни одна из сторон не была напрямую указана, объясняя причины этого.
Гидроэнергетика Сычуани является одной из самых дешевых в мире, но с уходом майнеров, затраты на одну электростанцию будут $147 000 в месяц.
В то время, когда комиссии Биткойна выше, чем когда-либо, влияние майнеров на самих себя также существенно.
«В юго-западном регионе обильные гидроэнергетические ресурсы», - сказал источник «инсайдерской» информации YiCai Global.
«Таким образом, электричество стоит в половину цены во время сезона дождей. Трудно представить, почему какая-либо компания по майнингу захочет сейчас переехать».
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность