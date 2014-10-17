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Google представила бета-версию Покупки в Google

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Старый Сегодня, 16:41
#1
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Google представила бета-версию Покупки в Google
Google представила бета-версию Покупки в Google (Purchases on Google), которая позволяет квалифицированным продавцам добавлять кнопку «Купить» для поисковой рекламы.



Торговцы, которые решили принять участие в бета-программе и квалифицированы для этого, смогут включить кнопку «Купить на Google» (Buy on Google) в верхней части рекламы.


Для того что бы приобрести продукт из поиска Google требуется использования Google Wallet. После нажатия на кнопку «Купить», пользователи Google Wallet отправляются на страницу, размещенную на Google, где можно приобрести продукт.

Мало того, что бета-версия ограничена, возможностью принять в ней участие, но потенциальная аудитория также ограничена. В настоящее время только поисковики на Android смогут увидеть кнопку «Купить». Это означает, что кнопка пока ограничен мобильным поиском.

Любопытно, что официальной информации об этой функции не было. Хотя это вариант теперь появляется в Google Merchant Center.

После входа в учетную запись торгового центра нужно перейти к блоку «Покупки в Google». Google описывает новую услугу, говоря, что вы можете «помочь покупателям легко купить в Google, чтобы вы могли увеличивать конверсии и привлекать новых клиентов».

Как услуга, которая явно находится в зачаточном состоянии, потребуется некоторое время, прежде чем будет реализован весь потенциал покупок в Google.

https://text.ru/antiplagiat/5932ad3bbc0e2


Перевод специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 17:05
#2
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Re: Google представила бета-версию Покупки в Google
Хорошая новость. Так гляди скоро и доставка будет от Гугл)
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