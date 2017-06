OPLOTT Премиум



Media Partners привлёк $1,1 млн в видеоконтент о решении проблем на рабочих местах



Практически любой из нас сталкивался с тем, что его сажали в каком-либо кинозале и чуть ли не насильно заставляли смотреть серию давно устаревших видеофильмов о том как сотрудники компаний преодолевают сложные ситуации в их трудовой деятельности.



На протяжении последних 20 лет небольшая американская компания Bellevue, Wash, которая сейчас уже поменяла название на Медиа Партнерс ("



И по словам г-на Хансена, в этих снимаемых видеофильмах основное внимание уделяется навыкам людей - этике, межличностным отношениям и т. д. - в отличие от их технических навыков и способностей. Такой видеофильм, как правило, имеет срок проката в районе 6 лет, хотя например, есть один подобный видеофильм демонстрирующий правильное клиентское обслуживание, который был выпущен в 2002 году, но он по-прежнему хорошо продается и за всю свою жизнь уже принес своим создателям более 30 млн долл. США.



В своих новых видеофильмах компания работает над решением таких вопросов, как дискриминация работников на рабочем месте, а также раскрываются вольные или невольные предубеждения людей по поводу своей работы. Господин Хансен комментирует, что он хотел бы снять свои видеоролики именно по таким темам так как американская технологическая отрасль сталкивается сейчас с проблемами дискриминации сотрудников на рабочем месте.



В подробном интервью изданию GeekWire г-н Хансен заявил, что хотя сейчас многие фирмы тратят всего от 500 до 1000 долл. США на съемки подобных видеороликов, а между тем видеофильмы от его Media Parthers стоят в настоящее время более 200 000 долл. США каждый. Это связано с тем, что его киностудия старается снимать свои видеофильмы в категории "Голливуд" и занимается наймом первоклассных съемочных групп и актеров, а это далеко не дешево.



"Я могу заявить без преувеличения, что никто сейчас не представляет премьеры обучающих фильмов", комментирует Хансен. "Потому что такие фильмы сделанные на серьезном уровне требуют больших денежных средств: вложить в такой фильм 200 000 долл. США - это серьезная ставка. А 5 таких обучающих видеофильмов могут вполне забрать на себя 1 млн долларов только на их съемки. Совсем непросто инвестировать в это - я здесь чувствую себя просто голливудским продюсером".



Господин Хансен также привел вместе с собой в его новый стартап свою команду, чтобы увеличить кинопроизводство. И в настоящее время в стартапе Media Partners трудится около 20 сотрудников и Хансен также заключает контракты со сторонними актерами и съемочными группами. Старые владельцы этой компании выпускали где-то один обучающий видеофильм в год. Однако г-н Хансен планирует выпустить 3 видеофильма только в этом году и еще 5 фильмов в следующем.



Как правило, продолжительность каждого обучающего видео составляет от 12 до 16 минут и Хансен утверждает, что новые ролики будут разделены на пятиминутные эпизоды, которые будут охватывать разные темы.



Хансен уже снял свои эпизоды в нескольких компаниях и продал их. В данном случае он видит прекрасные перспективы, поскольку Media Partners действительно выпустили отличный продукт, однако, пока ещё есть возможности, чтобы его улучшать и дальше. В базе этой компании сейчас числится почти 50 000 клиентов, из которых 20 000 что-то купили у них за последние 3 года.



"Я ранее увидел у них замечательный видеоконтент, но их сайт был просто ужасным и поэтому они мало что продавали", - сказал Хансен. "Соответственно, когда я вижу такое, то я думаю», что я смогу это исправить".



Это выглядит как какой-то своеобразный резкий прыжок для того, чтобы парень с образованием программиста попал в кино индустрию, однако, у Хансена довольно разнообразное резюме. Ранее он основал пару компаний и провел большую часть своей карьеры в качестве специалиста разработчика в сфере IT. Он также два года работал президентом Технологического института Колорадо, а затем был назначен государственным секретарем по технологиям. И вот сейчас новый вызов для него, который он достойно встречает.



Ниже представлен один из ярких примеров их кинопродукции:



YouTube YouTube

Перевод специально для mmgp.ru



