veranika55 Профессионал

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Россия выпустит еврооблигации на три миллиарда долларов



Правительству России не хватает денег на поддержание социальных программ, финансирование расходной части бюджета, а также на обслуживание валютных долгов, которые были взяты до 2014 года и по которым наступило время исполнения обязательств. Правительству России просто не хватает валюты. Конечно, можно было бы занять деньги у российских банков, у которых скопилось много валюты, так как валютные депозиты в последние годы приобрели большую популярность, а валютные кредиты, наоборот не пользуются спросом. Но занимать деньги у своих же банков под 5% годовых Правительству России не очень выгодно, поэтому и было принято решение чтобы привлечь в страну дополнительный поток валюты, которой из-за низкой цены на нефть так не хватает правительству России, разместить еврооблигаций на 3 миллиарда долларов.







Пока еще не составлен график размещения еврооблигаций, также как и конкретные условия размещения, сроки, доходность еврооблигаций. Все будет зависеть от конкретных рыночных условий. Еврооблигации будут размещаться поэтапно, по мере необходимости, чтобы не создавать излишнюю долговую нагрузку.







Первый пробные шаг после 2013 года по размещению еврооблигаций был предпринят в 2016 году. Тогда впервые за 3 года Россия выпустила еврооблигации. Правительству России тогда было очень важно узнать на реакцию мировой общественности на размещение еврооблигаций в условиях санкций и мировой изоляции экономики России. В сентябре 2016 года Россия разместила 10 летние евробонды на 1.25 миллиардов долларов. В мае 2017 года страна взяла в долг еще 1.75 миллиардов долларов. Доходность по российским еврооблигациям составляла 4.75% годовых, что в десять раз выше, чем в среднем по Еврозоне. Не смотря на то, что правительства европейских стран и США настоятельно рекомендовали инвесторам воздержаться от покупки российских евробондов, спрос на российские еврооблигации превысил предложение. 75% еврооблигаций было продано иностранным инвесторам. 25 было продано российским банкам, у которых скопилось много валюты и прочим российским инвесторам.



Как показала практика, ни санкции, ни рекомендации правительства не препятствуют тому, что иностранные инвесторы покупают российские обязательства, когда доходность по ним в 10 раз выше того, что предлагают европейцы. А вот для наших банков, предлагаемая доходность оказалась низкой. Спрос на российские еврооблигации среди российских банков был не очень высоким. Иностранцев оказалось больше.



Специально для mmgp.ru

По материалам

https://lenta.ru/news/2017/06/02/eurobonds/

https://lenta.ru/articles/2016/05/25/rusbonds2016/

https://lenta.ru/news/2017/03/13/rusbond/



https://text.ru/antiplagiat/59329b4b925f4 Правительству России не хватает денег на поддержание социальных программ, финансирование расходной части бюджета, а также на обслуживание валютных долгов, которые были взяты до 2014 года и по которым наступило время исполнения обязательств. Правительству России просто не хватает валюты. Конечно, можно было бы занять деньги у российских банков, у которых скопилось много валюты, так как валютные депозиты в последние годы приобрели большую популярность, а валютные кредиты, наоборот не пользуются спросом. Но занимать деньги у своих же банков под 5% годовых Правительству России не очень выгодно, поэтому и было принято решение чтобы привлечь в страну дополнительный поток валюты, которой из-за низкой цены на нефть так не хватает правительству России, разместить еврооблигаций на 3 миллиарда долларов.Пока еще не составлен график размещения еврооблигаций, также как и конкретные условия размещения, сроки, доходность еврооблигаций. Все будет зависеть от конкретных рыночных условий. Еврооблигации будут размещаться поэтапно, по мере необходимости, чтобы не создавать излишнюю долговую нагрузку.Первый пробные шаг после 2013 года по размещению еврооблигаций был предпринят в 2016 году. Тогда впервые за 3 года Россия выпустила еврооблигации. Правительству России тогда было очень важно узнать на реакцию мировой общественности на размещение еврооблигаций в условиях санкций и мировой изоляции экономики России. В сентябре 2016 года Россия разместила 10 летние евробонды на 1.25 миллиардов долларов. В мае 2017 года страна взяла в долг еще 1.75 миллиардов долларов. Доходность по российским еврооблигациям составляла 4.75% годовых, что в десять раз выше, чем в среднем по Еврозоне. Не смотря на то, что правительства европейских стран и США настоятельно рекомендовали инвесторам воздержаться от покупки российских евробондов, спрос на российские еврооблигации превысил предложение. 75% еврооблигаций было продано иностранным инвесторам. 25 было продано российским банкам, у которых скопилось много валюты и прочим российским инвесторам.Как показала практика, ни санкции, ни рекомендации правительства не препятствуют тому, что иностранные инвесторы покупают российские обязательства, когда доходность по ним в 10 раз выше того, что предлагают европейцы. А вот для наших банков, предлагаемая доходность оказалась низкой. Спрос на российские еврооблигации среди российских банков был не очень высоким. Иностранцев оказалось больше.Специально для mmgp.ruПо материалам

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