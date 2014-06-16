Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 412,351 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Россия выпустит еврооблигации на три миллиарда долларов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:22
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,488
Благодарностей: 1,737
УГ: 23
КП: 0.242
подарки
Россия выпустит еврооблигации на три миллиарда долларов


Правительству России не хватает денег на поддержание социальных программ, финансирование расходной части бюджета, а также на обслуживание валютных долгов, которые были взяты до 2014 года и по которым наступило время исполнения обязательств. Правительству России просто не хватает валюты. Конечно, можно было бы занять деньги у российских банков, у которых скопилось много валюты, так как валютные депозиты в последние годы приобрели большую популярность, а валютные кредиты, наоборот не пользуются спросом. Но занимать деньги у своих же банков под 5% годовых Правительству России не очень выгодно, поэтому и было принято решение чтобы привлечь в страну дополнительный поток валюты, которой из-за низкой цены на нефть так не хватает правительству России, разместить еврооблигаций на 3 миллиарда долларов.



Пока еще не составлен график размещения еврооблигаций, также как и конкретные условия размещения, сроки, доходность еврооблигаций. Все будет зависеть от конкретных рыночных условий. Еврооблигации будут размещаться поэтапно, по мере необходимости, чтобы не создавать излишнюю долговую нагрузку.



Первый пробные шаг после 2013 года по размещению еврооблигаций был предпринят в 2016 году. Тогда впервые за 3 года Россия выпустила еврооблигации. Правительству России тогда было очень важно узнать на реакцию мировой общественности на размещение еврооблигаций в условиях санкций и мировой изоляции экономики России. В сентябре 2016 года Россия разместила 10 летние евробонды на 1.25 миллиардов долларов. В мае 2017 года страна взяла в долг еще 1.75 миллиардов долларов. Доходность по российским еврооблигациям составляла 4.75% годовых, что в десять раз выше, чем в среднем по Еврозоне. Не смотря на то, что правительства европейских стран и США настоятельно рекомендовали инвесторам воздержаться от покупки российских евробондов, спрос на российские еврооблигации превысил предложение. 75% еврооблигаций было продано иностранным инвесторам. 25 было продано российским банкам, у которых скопилось много валюты и прочим российским инвесторам.

Как показала практика, ни санкции, ни рекомендации правительства не препятствуют тому, что иностранные инвесторы покупают российские обязательства, когда доходность по ним в 10 раз выше того, что предлагают европейцы. А вот для наших банков, предлагаемая доходность оказалась низкой. Спрос на российские еврооблигации среди российских банков был не очень высоким. Иностранцев оказалось больше.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://lenta.ru/news/2017/06/02/eurobonds/
https://lenta.ru/articles/2016/05/25/rusbonds2016/
https://lenta.ru/news/2017/03/13/rusbond/

https://text.ru/antiplagiat/59329b4b925f4
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте.
CryptoFinance.Trade. GCProfits.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Киев выпустит еврооблигации на миллиард долларов под гарантии США назаревич Политика и экономика 17 06.06.2016 12:20
Россия увеличила золотовалютные резервы на 4,5 миллиарда долларов Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 17 24.05.2016 20:20
Украина выпустит еврооблигации на $11,95 млрд и деривативы на $2,9 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 11 20.11.2015 22:03
Mozilla выпустит смартфоны за 25 долларов vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 16 16.06.2014 01:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар queenshares
multi-minions.com - Multi Minions
От queenshares в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар INVEST01
Инвестомания (061): Интервью с Ильей Русаковым. Конверсия и семантическое ядро
От INVEST01 в разделе «Интервью»
Аватар Pro-Hyip
Shockprofit - shockprofit.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
alliance555.net - alliance555
От globalprobiz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Названы пять российских стартапов, которые получат от Ирландии по €50 тысяч
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Room
Разговоры по мобильным телефонам теряют популярность, операторы - миллионы долларов
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
412,351
Тем
472,492
Сообщений
11,695,161

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube