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ВЭБ создаст акселератор стартапов

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ВЭБ создаст акселератор стартапов
ВЭБ запускает собственную программу поддержки стартапов, в рамках которой лучшие проекты получат инвестиции от банка. Всего на развитие стартапов банк выделяет 500 млн руб.


Внешэкономбанк запускает собственную программу поддержки стартапов, в ходе которой будет проходить отбор, или так называемая воронка, самых перспективных стартапов, рассказал РБК заместитель председателя правления банка Алексей Иванченко. В ноябре 2017 года ВЭБ запустит совместно с НТВ телешоу, в рамках которого будут отобраны три лучших проекта.

На шоу будут представлены не более 25 команд, прошедших предварительный отбор, который стартует летом. В финал должны выйти шесть проектов. Победителями станут три, в капитал которых войдет Банк развития. Максимальная сумма инвестиций для одного проекта — до 25 млн руб. на начальной стадии.

ВЭБ не первый госбанк, который занимается поддержкой стартапов: например, хакатоны регулярно проводит Сбербанк, отмечает исполнительный директор Da Vinci Capital Максим Волков. Кроме того, Сбербанк совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) с 1 июня запустил финансово-технический акселератор. По словам Волкова, участие госбанков положительно влияет на отрасль, однако оно было бы полезнее не на начальной стадии, а позже. «На начальном этапе в стартапы вкладываются частные венчурные фонды, и если бы на следующем этапе они могли продать свою долю госбанку или фонду, то это было бы гораздо лучше», — поясняет он. Партнер и директор по корпоративным сервисам NUMA Moscow Тимофей Головин с его позицией не согласен: по его мнению, практика участия госфондов или фондов, тесно аффилированных с государством, — скорее вредна для развития инновационной экосистемы.

Исполнительный директор финтех-кластера Future Fintech Сергей Никитин считает, что инвестиции в размере 25 млн руб. не очень существенны для стартапа. «Конечно, все зависит от количества разработчиков и от того, на что пойдут эти деньги, к примеру, придется ли команде оплачивать офис самостоятельно или организационные затраты возьмет на себя ВЭБ. Для крупного проекта даже инвестиции в размере 350 млн руб. будут не чрезмерно большими», — поясняет он. По его мнению, за границей стартапы в среднем могут собрать по несколько миллионов долларов.

Тем не менее в российской практике акселераторы не вкладывают в стартапы по 25 млн руб., отмечает Головин. «Посевные инвестиции, то есть, когда у проекта есть как минимум прототип и команда, в России, как правило, составляют от 700 тыс. до 3 млн руб. Максимальное вложение российского акселератора — 2,1 млн​ руб.», — рассказывает он. В некоторых случаях повышение суммы инвестиций скорее вредит предпринимательской активности, отмечает Головин.

ВЭБ собирается поддерживать проекты в технологичной сфере, которые уже имеют прототипы, и предоставлять им финансирование, чтобы довести эти компании до стадии выпуска коммерческого продукта. Доля Банка развития в капитале стартапа будет зависеть от объема финансирования, количества участников и иных факторов, сказал Иванченко. Приоритет будет отдаваться пяти сферам: искусственный интеллект и машинное обучение, интернет вещей, цифровые платформы и блокчейн, дополненная реальность и альтернативная энергетика. Всего в рамках «воронки» ВЭБ вложит в стартапы до 500 млн руб.

«В целом мы заложили в 2017 году на инновационные проекты 10 млрд руб. Такие же цифры пока запланированы на 2018 и 2019 годы, но если потребуется больше, мы готовы увеличить бюджет», — говорит Иванченко.

Проекты будут привлекаться в «воронку» в том числе через существующие институты развития и партнеров ВЭБа — Агентство стратегических инициатив, Российскую венчурную компанию, ФРИИ, Фонд развития промышленности, «Сколково» и другие.

В 2017 году Внешэкономбанк принял стратегию развития до 2021 года, в которой сформулированы новые целевые ориентиры, среди которых есть и поддержка инноваций, рассказывает Иванченко. Одно из направлений поддержки инновационных проектов со стороны ВЭБа — это поиск, отбор и развитие стартапов, которые существуют на уровне идей и изобретений, говорит Иванченко.

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инвестирование, новости, стартап, финансовый рынок, финансы
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