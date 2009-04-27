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Сечин допустил мировое соглашение в споре «Роснефти» и АФК «Система» Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможности мирного соглашения в споре по иску компании к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Он подчеркнул, что возможно все





Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможность заключения мирового соглашения по иску к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Об этом он сообщил

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Во время своего выступления на ПМЭФ Сечин также



Позднее, комментируя заявление Сечина, глава АФК «Система» Михаил Шамолин в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил



Реагируя на заявление Сечина, акции АФК «Система» на московской бирже за полчаса выросли в цене более чем на 9% (по состоянию на 11:47 мск). Таким образом, состояние основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которому принадлежит 64,2% компании, выросло примерно на $130 млн. Акции «Роснефти» снизились на 0,2%, акции МТС (48,94% принадлежит АФК «Система») выросли чуть меньше чем на 3%.



«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система» 2 мая. Первоначальная его сумма составила 106,6 млрд руб. В «Роснефти» утверждали, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. Большая часть убытка (57,2 млрд руб.) образовалась в результате передачи компании Владимира Евтушенкова акций компании «Система-Инвест», которая была передана в обмен на акции «Башнефти» и другие активы. После подачи иска стоимость акций «Системы» упала более чем на 30%. В конце мая «Роснефть» увеличила сумму исковых требований до 170,6 млрд руб., объяснив это пересчетом курса доллара по состоянию на весну 2014 года.



2 июня пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что планов расширять сумму иска к АФК «Система» у нефтяной компании нет, однако «если юридические основания возникнут, мы будем свои претензии формулировать».



Глава АФК «Система» Михаил Шамолин в кулуарах ПМЭФ-2017 назвал позицию своей компании в споре с «Роснефтью» безупречной. «Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная», — сказал РБК Шамолин.



​По его словам, старая капитализация «Системы», о которой идет речь и по которой предъявляется иск, была сделана полностью публично — цифры были известны всем. «Процесс полностью соответствовал законодательству. Когда компания находилась в собственности России, уже за 2015 год «Башнефть» публиковала отчет. Правительство, которое владело на тот момент «Башнефтью», признало его успешным», — рассказал Шамолин, подчеркнув, что юридически позиция компании «безупречна».



«Роснефть»



Источник Глава «Роснефти» Игорь Сечин не исключил возможность заключения мирового соглашения по иску к АФК «Система» на 170,6 млрд руб. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). «Возможно, возможно все», — сказал он.Во время своего выступления на ПМЭФ Сечин также пообещал стабильность со стороны «Роснефти» в том случае, если государство обеспечит компании налоговые льготы.Позднее, комментируя заявление Сечина, глава АФК «Система» Михаил Шамолин в кулуарах ПМЭФ-2017 заявил «РИА Новости» , что компания всегда готова к диалогу.Реагируя на заявление Сечина, акции АФК «Система» на московской бирже за полчаса выросли в цене более чем на 9% (по состоянию на 11:47 мск). Таким образом, состояние основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которому принадлежит 64,2% компании, выросло примерно на $130 млн. Акции «Роснефти» снизились на 0,2%, акции МТС (48,94% принадлежит АФК «Система») выросли чуть меньше чем на 3%.«Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система» 2 мая. Первоначальная его сумма составила 106,6 млрд руб. В «Роснефти» утверждали, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» в ходе реорганизации башкирской компании весной 2014 года, что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. Большая часть убытка (57,2 млрд руб.) образовалась в результате передачи компании Владимира Евтушенкова акций компании «Система-Инвест», которая была передана в обмен на акции «Башнефти» и другие активы. После подачи иска стоимость акций «Системы» упала более чем на 30%. В конце мая «Роснефть» увеличила сумму исковых требований до 170,6 млрд руб., объяснив это пересчетом курса доллара по состоянию на весну 2014 года.2 июня пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что планов расширять сумму иска к АФК «Система» у нефтяной компании нет, однако «если юридические основания возникнут, мы будем свои претензии формулировать».Глава АФК «Система» Михаил Шамолин в кулуарах ПМЭФ-2017 назвал позицию своей компании в споре с «Роснефтью» безупречной. «Там есть все аргументы сторон — и что вменяется в вину, и наши контраргументы. Мы считаем, что наша юридическая позиция здесь очень сильная и очень понятная», — сказал РБК Шамолин.​По его словам, старая капитализация «Системы», о которой идет речь и по которой предъявляется иск, была сделана полностью публично — цифры были известны всем. «Процесс полностью соответствовал законодательству. Когда компания находилась в собственности России, уже за 2015 год «Башнефть» публиковала отчет. Правительство, которое владело на тот момент «Башнефтью», признало его успешным», — рассказал Шамолин, подчеркнув, что юридически позиция компании «безупречна».«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. Первоначальная его сумма составила 106,6 млрд руб. В «Роснефти» утверждали, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами», что привело к убыткам в размере более 100 млрд руб. Однако после подачи иска стоимость акций «Системы» упала более чем на 30%. А сумма иска «Роснефти» увеличилась до 170,6 млрд руб.

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