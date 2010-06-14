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НБУ разработал положение о применении электронной подписи в банковской системе

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Старый Сегодня, 15:08
#1
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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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НБУ разработал положение о применении электронной подписи в банковской системе
Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины (далее - Проект положения).

Этот документ разработан в рамках реализации проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможной отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов банков.

Его внедрение создаст нормативно-правовую базу для применения безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг.

Проект положения определяет организационно-методологические условия применения электронной подписи в банковской системе Украины.

В частности, проектом положения предусматривается:
  • определение видов электронной подписи, применяемые в банковской системе Украины;
  • установление требований по применению каждого из видов электронной подписи в банковской системе.


Утверждение проекта положения позволит:
  • уменьшить себестоимость банковских продуктов, что, соответственно, снизит конечную стоимость услуг для клиентов;
  • повысить качество и скорость обслуживания банками своих клиентов.

По материалам НБУ

Давно пора уже отходить от бумаги и бюрократии.
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Старый Сегодня, 15:30
#2
Любитель
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 581
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УГ: 1
КП: 0.135
Re: НБУ разработал положение о применении электронной подписи в банковской системе
Опять же, проснулись. Приват давно такое практикует. НБУ из пещеры вылазит. Наверняка подсмотрели, как это устроено у привата и теперь занимаются полным внедрением. Это очень упростит жизнь и поможет экномить средства. Другой вопрос, чтобы они пошли на нужные дела.
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Метки
paperless, нбу
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