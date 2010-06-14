НБУ разработал положение о применении электронной подписи в банковской системе

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения проект Положения о применении электронной подписи в банковской системе Украины
(далее - Проект положения).
Этот документ разработан в рамках реализации проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможной отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов банков.
Его внедрение создаст нормативно-правовую базу для применения безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг.
Проект положения определяет организационно-методологические условия применения электронной подписи в банковской системе Украины.
В частности, проектом положения предусматривается:
- определение видов электронной подписи, применяемые в банковской системе Украины;
- установление требований по применению каждого из видов электронной подписи в банковской системе.
Утверждение проекта положения позволит:
- уменьшить себестоимость банковских продуктов, что, соответственно, снизит конечную стоимость услуг для клиентов;
- повысить качество и скорость обслуживания банками своих клиентов.
По материалам НБУ
Давно пора уже отходить от бумаги и бюрократии.