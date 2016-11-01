Стартап Ambrosia хочет дарить "вечную жизнь" покупая кровь молодых людей

Проект Ambrosia покупает кровь у подростков, что бы дарить вечную жизнь богачам
Питер Тиль вложил свои средства в новое направление стартапа Ambrosia. Направление было довольно необычным и смогло привлечь внимание американских СМИ. Узнаваемость стартапа пришла после презентации проекта директором Д. Кармазином на Code Conference. Главной идеей проекта является анализ влияния молодой крови подростков на пожилых людей . Стартап компания выкупает кровь во многих американских банках, но у доноров не старше 25 лет.
Купленную кровь переливают людям которые уже прошли отметку в 35 лет. Стоимость такой процедуры для людей которые получают новую кровь составляет 8000 долларов.
Основатель стартапа Ambrosia рассказал, что большинство клиентов являются достаточно пожилые люди, которым далеко за 35 лет. За первые пол года стартап смог осуществить переливание более 100 клиентам. В большинстве случаев клиенты положительно отзываются о состоянии своего здоровья после переливания. Отрицательных факторов этой процедуры не было замечено, а вот положительное влияние на физическое состояние на лицо.
Основной идеей является все же не дарить вечную жизни, а изучать влияние молодой крови на стареющий организм и помогать людям.
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По материалам delfi.lv