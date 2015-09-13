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Глава ВТБ 24 раскритиковал идею страхования вкладов малого бизнеса

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Старый Сегодня, 14:14
#1
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Глава ВТБ 24 раскритиковал идею страхования вкладов малого бизнеса


В России в отношении предпринимателей сложилась довольно таки странная правовая позиция. С одной стороны согласно нормам Налогового кодекса предпринимателей без образования юридического лица относят к физическим лицам. И по всем своим обязательствам предприниматели отвечают всем своим личным имуществом, а не только полученным в результате предпринимательской деятельности и не уставным капиталом, как это происходит в отношении юридических лиц. В гражданском и трудовом праве предприниматели обладают всеми правами и обязанностями юридических лиц, коими они не являются. В банковском законодательстве не смотря на то, что предприниматели не являются юридическими лицами, а являются физическими лицами на них не распространяется система страхования вкладов. И если в результате своей деятельности банк лишается лицензии, то предприниматели, так же как и все юридические лица лишатся всех своих сбережений на счетах.

По словам Главы ВТБ 24 Михаила Задорного страхование вкладов предпринимателей, так же как и страхование вкладов юридических лиц противоречит всей идее предпринимательства. Согласно идеи предпринимательство осуществляется за свой страх и риск. А если вклады юридических лиц и предпринимателей будут застрахованы, тогда получается, что за их действия будут отвечать не сами юридические лица и предприниматели, а государство в виде страховых органов (агентства по страхованию вкладов), что перечит самому духу предпринимательства свою ответственность перекладывать на других. Предприниматель, так же как и любое другое юридическое лицо выбирает тот банк, в котором ему участвовать. Выбирая банк он должен подсчитывать свои риски.

Но проблема заключается в том, что крупным банкам не выгодно работать с мелкими предпринимателями. Им выгодно работать с крупными юридическими лицами, у которых большие объемы денежных платежей и большой оборот денежных средств. Не выгодность работы с предпринимателями они компенсируют высокими расходами по ведению и обслуживаю расчетных счетов. И предприниматели, чтобы сэкономить свои издержки ищут банк не по надежней, а там, где дешевле обслуживание.

Политика государства заключается в том, чтобы максимально через банки контролировать предпринимателей и частный бизнес. Сейчас банки вынуждают предпринимателей и предприятия повсеместно переходить на безналичные расчеты, так чтобы все деньги скапливались не на руках у бизнесменов, а на счетах в банках. Компании заставляют платить заработную плату на карточки. В магазинах, лавках, киосках и даже в такси устанавливают аппараты по приему безналичных платежей через банковские карточки. И даже наличность, которую предприниматели получили от своей деятельности, заставляют сдавать в банки, а за снятую наличку предприниматели должны банкам предоставить отчеты. Сейчас фактически предприниматели перед банками отчитываются даже больше чем перед налоговыми органами. При этом деньги предпринимателей ничем не застрахованы. У предпринимателей нет выбора. Они не могут не сдавать деньги в банки или снимать с банковских счетов наличность без предоставления соответствующих отчетов о целевом использовании потраченных средств.

Специально для mmgp.ru
По материалам
https://finance.rambler.ru/news/2017...d&updated=text

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59328b8697f75
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 14:48
#2
Профессионал
 
Имя: Нику
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
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УГ: 0
КП: 0.214
Re: Глава ВТБ 24 раскритиковал идею страхования вкладов малого бизнеса
Цитата:
Сейчас фактически предприниматели перед банками отчитываются даже больше чем перед налоговыми органами. При этом деньги предпринимателей ничем не застрахованы. У предпринимателей нет выбора. Они не могут не сдавать деньги в банки или снимать с банковских счетов наличность без предоставления соответствующих отчетов о целевом использовании потраченных средств.
Все для народа, и они еще удивляются почему малый бизнес не развивается.
Nicu9999 вне форума  
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