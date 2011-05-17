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ЕС выделит 50 млн евро для восстановления Донбасса

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ЕС выделит 50 млн евро для восстановления Донбасса

ЕС выделит 50 млн евро для восстановления Донбасса.


Власти Евросоюза рассматривают возможность выделения Украине 50 миллионов евро для восстановления Донбасса. Подобная информация появилась на официальном портале Верховной Рады Украины.

В сообщении говорится, что комиссар Евросоюза Йоханнес Хан положительно отметил восстановление объектов инфраструктуры в Мариуполе, после чего сообщил о возможном выделении денег для дальнейшего восстановления Донбасса. Деньги будут направлены на восстановление объектов городской инфраструктуры и для реализации гуманитарных программ.

Хан находился с визитом в Украине с 1 по 2 июня, в ходе которого он посетил Киев, Мариуполь и Днепр. В поездке Хана сопровождали первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

http://vybor.ua/news/economy/es_vyde..._donbassa.html

В Донецкой области восемь населенных пунктов разрушены практически полностью и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко по итогам визита в Широкино делегации, в которую вошли еврокомиссар Йоханнес Хан, посол ЕС в Украине Хью Мингарелли, главы МИД и МинАТО Павел Климкин и Вадим Черныш, передает "ДС".

"Европейская делегация была поражена последствиями обстрелов Широкино, которое не подлежит восстановлению. И таких населенных пунктов, не подлежащих восстановлению (а вокруг Широкино еще большая проблема с заминированием, в т. ч. побережья Азовского моря) - только в Донецкой области 8", - сообщила она.

По ее мнению, больше еврокомиссара Хана поразил маленький кусочек от снаряда РСЗО "Град", "а таких обломков полно в полностью уничтоженном, когда престижном курортном городке".

http://www.dsnews.ua/politics/na-don...02062017161100
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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 13:26.
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