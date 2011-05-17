ЕС выделит 50 млн евро для восстановления Донбасса.
Власти Евросоюза рассматривают возможность выделения Украине 50 миллионов евро для восстановления Донбасса. Подобная информация появилась на официальном портале Верховной Рады Украины.
В сообщении говорится, что комиссар Евросоюза Йоханнес Хан положительно отметил восстановление объектов инфраструктуры в Мариуполе, после чего сообщил о возможном выделении денег для дальнейшего восстановления Донбасса. Деньги будут направлены на восстановление объектов городской инфраструктуры и для реализации гуманитарных программ.
Хан находился с визитом в Украине с 1 по 2 июня, в ходе которого он посетил Киев, Мариуполь и Днепр. В поездке Хана сопровождали первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.
http://vybor.ua/news/economy/es_vyde..._donbassa.html
В Донецкой области восемь населенных пунктов разрушены практически полностью и не подлежат восстановлению.
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко по итогам визита в Широкино делегации, в которую вошли еврокомиссар Йоханнес Хан, посол ЕС в Украине Хью Мингарелли, главы МИД и МинАТО Павел Климкин и Вадим Черныш, передает "ДС".
"Европейская делегация была поражена последствиями обстрелов Широкино, которое не подлежит восстановлению. И таких населенных пунктов, не подлежащих восстановлению (а вокруг Широкино еще большая проблема с заминированием, в т. ч. побережья Азовского моря) - только в Донецкой области 8", - сообщила она.
По ее мнению, больше еврокомиссара Хана поразил маленький кусочек от снаряда РСЗО "Град", "а таких обломков полно в полностью уничтоженном, когда престижном курортном городке".
http://www.dsnews.ua/politics/na-don...02062017161100