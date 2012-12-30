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Новый кран 50-500 сатоши через каждые 3 минуты
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Сегодня, 14:13
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Сегодня, 13:08
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#1
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Мастер
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,754
Благодарностей: 1,404
УГ: 3
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Новый кран 50-500 сатоши через каждые 3 минуты
Удалено мною,т.к. этот кран уже разместили.
Последний раз редактировалось akva31z; Сегодня в 13:11.
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Сегодня, 14:13
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