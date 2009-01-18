Retorno.ru - кэшбэк сервис

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Retorno.ru - это кэшбэк-сервис позволяющий экономить на покупках в интернете.
Проект был запущен в 2016 году и быстро завоевал популярность среди пользователей. Мы постарались создать удобный и выгодный сервис, которым было бы приятно пользоваться самим. Теперь совершая покупки через собственный сайт, мы экономим значительную часть семейного бюджета!
За плечами команды сервиса уже создано несколько успешных проектов, завоевавших доверие аудитории. Ваши отзывы вдохновляют нас на постоянную работу. Мы уже добавили более 700 магазинов в наш каталог и не останавливаемся на этом!
По любым возникающим вопросам Вы всегда можете обратиться в обратную связь или же написать в онлайн-чат доступный на каждой странице сайта. Мы ответим в кратчайшие сроки!
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Бонус при регистрации:
200 рублей, которые доступны после заработка первых 500 рублей. Действует аккаунт VIP, выданный при регистрации на 10 дней, который даёт +30% кэшбэка.
Вывод средств:
на банковскую карту или электронные кошельки от 1 рубля.
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