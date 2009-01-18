Cashbach.ru - кэшбэк сервис

Получив успешный опыт создания cashback-сервиса в Великобритании, мы стали прицеливаться на российский рынок. Еще с 2008-го года, стратегически инвестировав в приобретение исключительного для этой цели домена - Cashback.ru, мы начали его мысленное строительство, понимая, что пройдет еще немало лет, когда такой сервис станет практичным на российском рынке.
Тогда (да, впрочем, и сейчас) о системе кэшбэка в Рунете еще почти никто не знал. Рассказывая, как мы получаем высокие проценты скидки на почти все свои покупки в онлайн, наши друзья заинтересованно удивлялись, но не воспринимали эту информацию как что-то, что могло бы быть полезно и им. Не удивительно, ведь в то время даже сам рынок электронной коммерции в России не имел такого широкого охвата как Западный.
К счастью, прогресс не стоит на месте, многое изменилось за эти 6 лет и наконец-то выход на российский рынок стал целесообразен.
Мы долго шли к вам и, надеемся, останемся на еще дольше. Встречайте - Cashback.ru!
Первый и единственный кэшбэк сайт в Рунете, который отдает все свои комиссионные пользователям (то, что мы называем 100%-кэшбэк сайт. Наш слоган - "самый щедрый сайт рунета" - должен быть таким по праву! (другие сайты, которые причисляют себя к 'самым щедрым', не хотят говорить вам правду).
Начните пользоваться сервисом абсолютно бесплатно!
Лучший и самый огромный выбор российских и интернациональных магазинов поддерживающих получение кэшбэка.
Самый обширный набор российских и интернациональных платежных систем для вывода вашего кэшбэка - Кредитные карты Visa/MasterCard, Paypal, Yandex.Деньги, QIWI, Webmoney.. и да - Bitcoin!
Ежедневные выплаты! Вам не придется ждать несколько недель или месяцев, чтобы вывести свой доступный кэшбэк.
Пять поддерживаемых валют - рубли, доллары, евро, гривны и английские фунты! Получайте кэшбэк в оригинальной валюте оплаты и не теряйте ни копейки на разнице курсов.
Постоянно обновляющаяся база промо кодов, купонов и скидок, благодаря которым ваша покупка станет еще дешевле! Кэшбэк и купоны - что может быть слаще этой комбинации?!
Профессиональная команда, имеющая более 12 лет опыта работы в сфере Интернет-маркетинга (той индустрии, за счет которой идея кэшбэка стала вообще возможна!).
Наверняка, сюда скоро можно будет добавить очередной пункт нашего отличия!
Как видите - мы настроены очень серьезно стать вашим главным сервисом для 'умного' онлайн-шоппинга. Наша миссия - помочь экономить вам деньги на всех покупках в Интернет, и не просто экономить, а экономить максимально, на 100% насколько это возможно.
Если вы еще не наш пользователь, надеемся, вы станете им очень и очень скоро! Регистрация на сайте абсолютно проста и требует только электронный ящик и создание пароля пользователя.